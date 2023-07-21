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21 июля, 2023
 
Огороды

Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай

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Чтобы спасти урожай от гнили, понадобятся удобрения с высоким содержанием железа
Чтобы спасти урожай от гнили, понадобятся удобрения с высоким содержанием железа
Фото: depositphotos.com

Почему летом на яблоках появляется гниль и как с ней бороться, рассказывается в статье на украинском сайте "На пенсии".

По словам экспертов, одной из главных причин появления гнили является хлороз. Симптомами этого заболевания являются бледные листья и появление гнили внутри яблок.

"Справиться с проблемой поможет железный раствор – для этого понадобится удобрение с высоким содержанием железа, которые можно купить в любом специализированном магазине", – говорится в публикации. 

Для обработки яблонь при обнаружении хлороза необходимо 50 г сульфата железа растворить в 10 л воды. Полученную смесь наносят на грунт и штамб плодового дерева раз в четыре дня.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, яблоки
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