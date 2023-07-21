Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай

Чтобы спасти урожай от гнили, понадобятся удобрения с высоким содержанием железа Фото: depositphotos.com

По словам экспертов, одной из главных причин появления гнили является хлороз. Симптомами этого заболевания являются бледные листья и появление гнили внутри яблок.

"Справиться с проблемой поможет железный раствор – для этого понадобится удобрение с высоким содержанием железа, которые можно купить в любом специализированном магазине", – говорится в публикации.

Для обработки яблонь при обнаружении хлороза необходимо 50 г сульфата железа растворить в 10 л воды. Полученную смесь наносят на грунт и штамб плодового дерева раз в четыре дня.