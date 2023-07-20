  Вот как правильно нужно срезать петрушку, чтобы за сезон собрать сразу несколько урожаев. Совет опытного огородника

"Много начинающих огородников собирают за сезон максимум один урожай петрушки. Они ходят и общипывают ее по сезону, потом петрушка стареет, становится горькой и невкусной. Поэтому ее оставляют на грядке", – отметил опытный огородник.

По его словам, когда петрушка доростает до 15 см, ее нужно срезать, но сделать это надо правильно, чтобы не навредить. Для этого понадобится секатор.

"Собираете петрушку в пучок, отсупаете от земли около 5 см и срезаете. Таким образом мы срезали все старые листья, а молодой прирост, который всегда есть на петрушке, остается целым и невредимым. Под самый корень срезать не нужно, потому что так вы соберете только один урожай", – подчеркнул автор видео.

После обрезки огород нужно тщательно полить. Эксперт отметил, что обрезку лучше проводить вечером.

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