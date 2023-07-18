Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2023
 
Огороды

Добавьте этот аптечный препарат в воду, и муравьи исчезнут из вашего дома. Названы три способа, которые помогут прогнать насекомых

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Эффективными в борьбе с насекомыми также будут цветы ромашки, лаванды и мяты
Эффективными в борьбе с насекомыми также будут цветы ромашки, лаванды и мяты
Фото: depositphotos.com

Авторы украинского Telegram-блога "Аптека садовника" о садовых и огородных работах 18 июля в новой публикации рассказали, как бороться с муравьями в доме.

По словам экспертов, избавиться от муравьев, которые атаковали жилое помещение, можно с помощью борной кислоты.

"Возьмите что-то сладкое и смешайте с борной кислотой, добавив воды. Разложите смесь в разных уголках дома, где обнаружили муравьев", –  посоветовали эксперты. 

Эффективными в борьбе с насекомыми также будут цветы ромашки, лаванды и мяты.

"Их аромат муравьи не любят. Купите травы в аптеке и разложите по мешочкам", –  объяснили эксперты.

Саше с травами оставьте в разных уголках дома. 

Еще одним способом избавления от муравьев является использование цедры лимона. 

"Ее аромат такой сильный, что перебивает муравьиные метки. Разместите цедру по всему дому", – посоветовали авторы публикации.

Контекст:

Бороться с муравьями в огороде можно с помощью смеси соды и непромытого пшена. Отогнать муравьев с участка также поможет эфирное масло лаванды.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: насекомые, муравьи, вредители
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