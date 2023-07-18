Добавьте этот аптечный препарат в воду, и муравьи исчезнут из вашего дома. Названы три способа, которые помогут прогнать насекомых

Эффективными в борьбе с насекомыми также будут цветы ромашки, лаванды и мяты Фото: depositphotos.com

По словам экспертов, избавиться от муравьев, которые атаковали жилое помещение, можно с помощью борной кислоты.

"Возьмите что-то сладкое и смешайте с борной кислотой, добавив воды. Разложите смесь в разных уголках дома, где обнаружили муравьев", – посоветовали эксперты.

Эффективными в борьбе с насекомыми также будут цветы ромашки, лаванды и мяты.

"Их аромат муравьи не любят. Купите травы в аптеке и разложите по мешочкам", – объяснили эксперты.

Саше с травами оставьте в разных уголках дома.

Еще одним способом избавления от муравьев является использование цедры лимона.

"Ее аромат такой сильный, что перебивает муравьиные метки. Разместите цедру по всему дому", – посоветовали авторы публикации.