Растворите это в теплой воде – и муравьи исчезнут. Эксперты рассказали, как без химии прогнать насекомых от дома и участка

"Муравьи не переносят корицу. Она вызывает у них раздражение, поэтому они ее избегают, – отметили авторы видео. – Запах лимона и кофе действует как естественный репеллент, а жидкое мыло затруднит движение насекомых".
Приготовления инсектицида
"Этот органический инсектицид эффективен и доступен, а муравьи никогда не возвращаются, потому что их отпугивает запах, – заверили эксперты. – Будьте настойчивы – и муравьи исчезнут".
Бороться с муравьями можно с помощью смеси соды и непромытого пшена. Отогнать муравьев с участка также поможет эфирное масло лаванды.