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13 июля, 2023
 
Огороды

Растворите это в теплой воде – и муравьи исчезнут. Эксперты рассказали, как без химии прогнать насекомых от дома и участка

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Муравьи не переносят запах корицы
Муравьи не переносят запах корицы
Фото: depositphotos.com

Авторы хорватского YouTube-канала о садовых и огородных работах Prirodnoe Zdravlje в новом ролике рассказали, как всего из четырех ингредиентов – корицы, лимонного сока, кофейной гущи и жидкого мыла – приготовить природный инсектицид, который отпугнет от дома и участка муравьев.

"Муравьи не переносят корицу. Она вызывает у них раздражение, поэтому они ее избегают, – отметили авторы видео. – Запах лимона и кофе действует как естественный репеллент, а жидкое мыло затруднит движение насекомых".

Приготовления инсектицида

  1. 1 ст. л. корицы растворите в 1 л теплой воды. 
  2. Добавьте в раствор 2 ч. л. лимонного сока и 1 ч. л кофейной гущи. 
  3. Влейте 1 ч. л. жидкого мыла.
  4. Все перемешайте и оставьте на пару часов.
  5. Процедите и перелейте в распылитель.
  6. Обработайте инсектицидом участки с муравьями.

"Этот органический инсектицид эффективен и доступен, а муравьи никогда не возвращаются, потому что их отпугивает запах, – заверили эксперты. – Будьте настойчивы – и муравьи исчезнут".

Контекст:

Бороться с муравьями можно с помощью смеси соды и непромытого пшена. Отогнать муравьев с участка также поможет эфирное масло лаванды.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: насекомые, огород, раствор, муравьи
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