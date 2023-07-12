Растворите это в теплой воде – и муравьи исчезнут. Эксперты рассказали, как без химии прогнать насекомых от дома и участка

"Муравьи не переносят корицу. Она вызывает у них раздражение, поэтому они ее избегают, – отметили авторы видео. – Запах лимона и кофе действует как естественный репеллент, а жидкое мыло затруднит движение насекомых".

Приготовления инсектицида

1 ст. л. корицы растворите в 1 л теплой воды. Добавьте в раствор 2 ч. л. лимонного сока и 1 ч. л кофейной гущи. Влейте 1 ч. л. жидкого мыла. Все перемешайте и оставьте на пару часов. Процедите и перелейте в распылитель. Обработайте инсектицидом участки с муравьями.

"Этот органический инсектицид эффективен и доступен, а муравьи никогда не возвращаются, потому что их отпугивает запах, – заверили эксперты. – Будьте настойчивы – и муравьи исчезнут".