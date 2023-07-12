Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле

Для приготовления подкормки для томатов необходимо в равных пропорциях соединить просеянную золу, перемолотую скорлупу яиц и жмых горчицы Фото: depositphotos.com

Для приготовления подкормки для томатов необходимо в равных пропорциях соединить просеянную золу, перемолотую скорлупу яиц и жмых горчицы.

"Ингредиенты нужно тщательно перемешать и применять на томатных грядках. Воду добавлять не нужно, – отметили эксперты. – Сухую смесь равномерно распределяют по поверхности грядки".

После того, как участок с помидорами будет посыпан удобрением, растения нужно тщательно полить.