Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле

Для приготовления подкормки для томатов необходимо в равных пропорциях соединить просеянную золу, перемолотую скорлупу яиц и жмых горчицы.
"Ингредиенты нужно тщательно перемешать и применять на томатных грядках. Воду добавлять не нужно, – отметили эксперты. – Сухую смесь равномерно распределяют по поверхности грядки".
После того, как участок с помидорами будет посыпан удобрением, растения нужно тщательно полить.
Повысить урожай томатов можно с помощью правильного удаления листьев на кусте, а чтобы плоды быстрее созревали, опытные огородники рекомендуют помещать их в пакеты.