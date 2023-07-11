Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов

"Эта органическая подкормка поможет вашим растениям нарастить зеленую массу, укрепить корневую систему, активизировать рост и развитие плодов", – отметили эксперты.
По словам огородников, такая подкормка также способствует тому, что растения будут устойчивы к жаре и засухе. Кроме того, она является одной из самых эффективных в борьбе за урожай и дает результаты уже через несколько дней.
Приготовление концентрата и подкормки
Растворите 1 ст. л. соды в 2 л воды, а затем влейте концентрат в емкость с 10 л воды.
"Опрыскивайте или поливайте растения этой подкормкой каждые 15 дней вечером или утром", – посоветовали авторы ролика.
Чтобы предоставить огурцам необходимые для роста полезные вещества, эксперты также рекомендует приготовить подкормку из молока. Для приготовления подкормки в 10 л теплой воды растворяют 1 л обычного магазинного молока.
"Молоко – это комплекс питательных веществ, которые одинаково полезны как для человека, так и для растений. Особенно для огурцов. Молоко делает грунт более плодородным. В нем поселяются молочные бактерии, которые препятствуют появлению грибков", – отметили эксперты.
Если на огурцах летом желтеют листья, это свидетельствует о недостатке питания. В таком случае огурцы нужно подкармливать гуматом калия.