Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов

Поливать огурцы подкормкой из пищевой соды необходимо раз в 15 дней Фото: depositphotos.com

"Эта органическая подкормка поможет вашим растениям нарастить зеленую массу, укрепить корневую систему, активизировать рост и развитие плодов", – отметили эксперты.

По словам огородников, такая подкормка также способствует тому, что растения будут устойчивы к жаре и засухе. Кроме того, она является одной из самых эффективных в борьбе за урожай и дает результаты уже через несколько дней.

Приготовление концентрата и подкормки

Растворите 1 ст. л. соды в 2 л воды, а затем влейте концентрат в емкость с 10 л воды.

"Опрыскивайте или поливайте растения этой подкормкой каждые 15 дней вечером или утром", – посоветовали авторы ролика.