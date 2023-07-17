  "Он более мягкий, не имеет резкого и острого вкуса". Дачница из Тернополя рассказала, как четвертый год выращивает гибридный чеснок рокамболь

Рокамболь нужно высаживать зубчиками – из одного плода их получается до шести штук Скриншот: Суспільне Тернопіль / YouTube

"Это такой гибрид – смесь лука и чеснока. Называют его "испанский чеснок", – рассказала она. – Плоды рокамболя отличаются от обычного чеснока размером – рокамболь намного больше. И намного сочнее. Он более мягкий, не имеет резкого и острого вкуса".

По словам Павловой, она начинала разводить рокамболь с нескольких кустов и первые два года оставляла себе одну головку из всего урожая, а остальные плоды использовала как семена для размножения.

Дачница призналась, что только в этом году дождалась урожая и сейчас готовит его для хранение.

Павлова объяснила, что рокамболь нужно высаживать зубчиками – из одного плода их получается до шести штук.

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