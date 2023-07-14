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14 июля, 2023
 
Огороды

Когда нужно выкапывать чеснок. Эксперты назвали четыре верных признака, что головки созрели и урожай будет храниться всю зиму

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Чеснок выкапывают либо утром, либо вечером, иначе солнце пересушит урожай
Чеснок выкапывают либо утром, либо вечером, иначе солнце пересушит урожай
Фото: depositphotos.com

От того, вовремя ли будет собран урожай озимого чеснока, зависит, насколько хорошо он будет храниться зимой. О признаках, которые сигнализируют о том, что чеснок пора выкапывать, рассказывается 14 июля в публикации на сайте украинского издания "На пенсии".

Как правило, озимый чеснок начинают убирать с середины июля до конца августа, но точные сроки сбора урожая зависят от сорта и климата.

По семенным коробкам

Верным признаком того, что чеснок пора выкапывать, эксперты называют созревание семенной коробки на стрелках. Для этого опытные огородники во время обрывания стрелок оставляют несколько растений со стрелками. Как только коробка лопается, а семена высыпаются, чеснок можно выкапывать.

По цвету листьев

О том, что озимый чеснок созрел, можно понять по высохшим нижним перьям. При этом верхние листья становятся желтыми.

По корням

Если корни чеснока стали светло-серого цвета и засыхают, а чешуйки приобрели фиолетовый или белый цвет, это говорит о том, что чеснок пора убирать с огорода.

По внешнему виду растений

Когда чеснок созрел, растение останавливается в росте, листья ложатся на землю, а корневая шейка пересыхает. 

Подготовка к сбору урожая

За 10 дней до предполагаемого сбора урожая опытные огородники рекомендуют прекратить полив. Убирают чеснок утром либо вечером в сухую погоду. Если делать это днем, то солнце может пересушить урожай.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, чеснок, огород
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