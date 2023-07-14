Когда нужно выкапывать чеснок. Эксперты назвали четыре верных признака, что головки созрели и урожай будет храниться всю зиму

Как правило, озимый чеснок начинают убирать с середины июля до конца августа, но точные сроки сбора урожая зависят от сорта и климата.

По семенным коробкам

Верным признаком того, что чеснок пора выкапывать, эксперты называют созревание семенной коробки на стрелках. Для этого опытные огородники во время обрывания стрелок оставляют несколько растений со стрелками. Как только коробка лопается, а семена высыпаются, чеснок можно выкапывать.

По цвету листьев

О том, что озимый чеснок созрел, можно понять по высохшим нижним перьям. При этом верхние листья становятся желтыми.

По корням

Если корни чеснока стали светло-серого цвета и засыхают, а чешуйки приобрели фиолетовый или белый цвет, это говорит о том, что чеснок пора убирать с огорода.

По внешнему виду растений

Когда чеснок созрел, растение останавливается в росте, листья ложатся на землю, а корневая шейка пересыхает.

Подготовка к сбору урожая

За 10 дней до предполагаемого сбора урожая опытные огородники рекомендуют прекратить полив. Убирают чеснок утром либо вечером в сухую погоду. Если делать это днем, то солнце может пересушить урожай.