  Вот почему горчат огурцы. Эксперт объяснила, что делать, чтобы плоды не горчили

Горечь в огурцах спровоцирована наличием в них кукурбитацина Фото: depositphotos.com

По словам эксперта, горечь в огурцах спровоцирована наличием в них кукурбитацина – вещества, которое образуется в плодах естественным путем.

"Чем сильнее мы нарушаем правила выращивания огурцов, тем больше в них накапливается кукурбитацина, – объяснила эксперт. – Единственное утешение – что это вещество не является для нас опасным или токсичным. Кукурбитацин полезен для нашего организма".

Автор видео рассказала, что огурцы вырабатывают кукурбитацин как защиту от уничтожения вредителями.

"Если на огурец нападает белокрылка, клещ, в нем появляется горечь", – подчеркнула эксперт.

Чтобы избавиться от горечи, она порекомендовала также собирать огурцы, когда они еще не достигли больших размеров. В таком случае, объяснила эксперт, в них не успеет накопиться критическое количество вещества, которое придаст плодам горечь.

Автор видео добавила, что существуют сорта огурцов, в которых генетическим путем образование этого вещества было ликвидировано.

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