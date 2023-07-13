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14 июля, 2023
 
Огороды

Вот почему горчат огурцы. Эксперт объяснила, что делать, чтобы плоды не горчили

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Горечь в огурцах спровоцирована наличием в них кукурбитацина
Горечь в огурцах спровоцирована наличием в них кукурбитацина
Фото: depositphotos.com

Автор украинского YouTube-канала о садовых и огородных работах "Життя бентежне" назвала главные причины, из-за которых огурцы вырастают горькими.

По словам эксперта, горечь в огурцах спровоцирована наличием в них кукурбитацина  вещества, которое образуется в плодах естественным путем.

"Чем сильнее мы нарушаем правила выращивания огурцов, тем больше в них накапливается кукурбитацина, – объяснила эксперт. – Единственное утешение – что это вещество не является для нас опасным или токсичным. Кукурбитацин полезен для нашего организма".

Автор видео рассказала, что огурцы вырабатывают кукурбитацин как защиту от уничтожения вредителями.

"Если на огурец нападает белокрылка, клещ, в нем появляется горечь", – подчеркнула эксперт.

Чтобы избавиться от горечи, она порекомендовала также собирать огурцы, когда они еще не достигли больших размеров. В таком случае, объяснила эксперт, в них не успеет накопиться критическое количество вещества, которое придаст плодам горечь.

Автор видео добавила, что существуют сорта огурцов, в которых генетическим путем образование этого вещества было ликвидировано. 

ВИДЕО
Видео: Життя бентежне / YouTube
Контекст:

Чтобы предоставить огурцам необходимые для роста полезные вещества, эксперты также рекомендует приготовить подкормку из молока. Для приготовления подкормки в 10 л теплой воды растворяют 1 л обычного магазинного молока.

"Молоко  это комплекс питательных веществ, которые одинаково полезны как для человека, так и для растений. Особенно для огурцов. Молоко делает грунт более плодородным. В нем поселяются молочные бактерии, которые препятствуют появлению грибков", – отметили эксперты.

Если на огурцах летом желтеют листья, это свидетельствует о недостатке питания. В таком случае огурцы нужно подкармливать гуматом калия.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: огурцы, огородные работы
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