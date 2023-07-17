Если на яблоках появились такие пятна, можно потерять весь урожай. Эксперты рассказали, как защитить яблони во время созревания плодов

За сезон развивается два поколения яблоневой плодожорки, которая вредит плодам Фото: depositphotos.com

"За сезон развивается два поколения яблоневой плодожорки, которая вредит плодам яблони, груши, айвы и других культур. Гусеницы вгрызаются в мякоть, делают ходы, заполняя их экскрементами, выедают семена в семенной камере. В результате таких действий плодожорки плоды осыпаются", – отметили эксперты.

Кроме того, при температуре 24–28 °C и влажности воздуха более 75% развивается плодовая гниль.

"При этой болезни на плодах сначала появляется небольшое бурое пятно, которое быстро поражает весь плод. Мякоть буреет, размягчается и теряет вкусовые свойства. Потери урожая составляют 20–30%, а иногда могут достигать 70%", – подчеркнули авторы публикации.

Защитить сад в период роста плодов от яблоневой плодожорки, тли, плодовой гнили, а также мучнистой росы, парши, бурой пятнистости можно с помощью препаратов "Страж" и "Ато Жук".

"Страж" – это фунгицид с защитными и лечебными свойствами. Применять препарат можно не только по первым признакам болезней, но и с целью профилактики, – посоветовали эксперты. – "Ато Жук" эффективен даже при умеренно высоких температурах и эффективен против многих видов вредителей".