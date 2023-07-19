Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2023
 
Огороды

Вот почему томаты наращивают толстую кожуру и становятся непригодны к засолке. Эксперты рассказали, как избежать этой проблемы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Если длительное время температура на улице выше 27 &deg;C, овощи могут наращивать толстую кожуру, чтобы спасти себя от ожогов
Если длительное время температура на улице выше 27 °C, овощи могут наращивать толстую кожуру, чтобы спасти себя от ожогов
Фото: depositphotos.com

Авторы украинского Instagram-блога о садовых и огородных работах "Семейный сад" 18 июля в Stories рассказали о причинах, которые приводят к тому, что урожай томатов имеет толстую кожуру.

"Такие овощи не подходят для засолки. Поэтому огородников интересует, как избежать проблемы", – отметили эксперты.

Скриншот: s.sad.ua / Instagram
Скриншот: s.sad.ua / Instagram

По словам экспертов, главная причина толстокожести томатов заключается в самом сорте, поэтому перед посадкой нужно внимательно читать характеристики того или иного сорта.

Еще одной причиной может быть затянувшаяся жара.

"Если длительное время температура на улице выше 27 °C, овощи могут наращивать толстую кожуру, чтобы спасти себя от ожогов,  отмечается в публикации. – Аналогичная ситуация происходит в случаях, когда огородник забывает поливать грядки или делает это в жаркий полдень, когда солнце особенно активно".

Скриншот: s.sad.ua / Instagram
Скриншот: s.sad.ua / Instagram

Контекст:

Повысить урожай томатов можно с помощью правильного удаления листьев на кусте, а чтобы плоды быстрее созревали, опытные огородники рекомендуют помещать их в пакеты.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, лето, помидоры, томаты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск"
  Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск"
Алеся БАЦМАН
  Совладелец Monobank Гороховский: Когда в начале полномасштабного вторжения Зеленский объявил, что все вклады во всех банках гарантированы на 100%, это спасло финансовую систему Украины
  Совладелец Monobank Гороховский: Когда в начале полномасштабного вторжения Зеленский объявил, что все вклады во всех банках гарантированы на 100%, это спасло финансовую систему Украины
Дмитрий ГОРДОН
  Рахманин: Тот, кто придумает реальные гарантии безопасности для Украины, получит Нобелевскую премию. Потому что их не существует лишь пятая статья или ядерное оружие
  Рахманин: Тот, кто придумает реальные гарантии безопасности для Украины, получит Нобелевскую премию. Потому что их не существует – лишь пятая статья или ядерное оружие
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ
"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ
Галина ГРИШИНА
Вот почему томаты наращивают толстую кожуру и становятся непригодны к засолке. Эксперты рассказали, как избежать этой проблемы
Вот почему томаты наращивают толстую кожуру и становятся непригодны к засолке. Эксперты рассказали, как избежать этой проблемы
Галина ГРИШИНА
Кацурин показал фото со своего мальчишника перед свадьбой с Дорофеевой
Кацурин показал фото со своего мальчишника перед свадьбой с Дорофеевой
"Мне кажется, это окружение на нее повлияло". Monatik высказался о "молчунье" Ани Лорак
"Мне кажется, это окружение на нее повлияло". Monatik высказался о "молчунье" Ани Лорак
Галина ГРИШИНА
Полякова анонсировала обновленное шоу "Все буде добре" во Дворце "Украина"
Полякова анонсировала обновленное шоу "Все буде добре" во Дворце "Украина"
Галина ГРИШИНА
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару и высказались о свингерских вечеринках
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках
Галина ГРИШИНА
Как смыть стойкую косметику. Советы от блогера
Как смыть стойкую косметику. Советы от блогера
"Он не знал, что я была дома у президента". Мендель рассказала о конфликте с человеком из команды Зеленского во время работы пресс-секретарем
"Он не знал, что я была дома у президента". Мендель рассказала о конфликте с человеком из команды Зеленского во время работы пресс-секретарем
Галина ГРИШИНА
"Я привыкла к хорошим отелям". Актриса Денисенко назвала стоимость своего отдыха в Турции. Озвучена цифра
"Я привыкла к хорошим отелям". Актриса Денисенко назвала стоимость своего отдыха в Турции. Озвучена цифра
58-летняя Херли в "самом сексуальном бикини на свете" за $88 показала свой идеальный день
58-летняя Херли в "самом сексуальном бикини на свете" за $88 показала свой идеальный день
Галина ГРИШИНА
"Настроение такое же, как после встречи с королем Великобритании. Даже лучше". Маси Найем рассказал о своей первой встрече с Залужным
"Настроение такое же, как после встречи с королем Великобритании. Даже лучше". Маси Найем рассказал о своей первой встрече с Залужным
Галина ГРИШИНА
Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам
Группа The Tiger Lillies открыла предзаказ на альбом "Украина". В нем высмеивается "продажный Путин", а деньги от продажи передадут украинцам
Галина ГРИШИНА
Добавьте этот аптечный препарат в воду, и муравьи исчезнут из вашего дома. Названы три способа, которые помогут прогнать насекомых
Добавьте этот аптечный препарат в воду, и муравьи исчезнут из вашего дома. Названы три способа, которые помогут прогнать насекомых
Галина ГРИШИНА
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Светлый хром. Эффектный летний маникюр
Светлый хром. Эффектный летний маникюр
В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success
В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 