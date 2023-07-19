Вот почему томаты наращивают толстую кожуру и становятся непригодны к засолке. Эксперты рассказали, как избежать этой проблемы

"Такие овощи не подходят для засолки. Поэтому огородников интересует, как избежать проблемы", – отметили эксперты.
По словам экспертов, главная причина толстокожести томатов заключается в самом сорте, поэтому перед посадкой нужно внимательно читать характеристики того или иного сорта.
Еще одной причиной может быть затянувшаяся жара.
"Если длительное время температура на улице выше 27 °C, овощи могут наращивать толстую кожуру, чтобы спасти себя от ожогов, – отмечается в публикации. – Аналогичная ситуация происходит в случаях, когда огородник забывает поливать грядки или делает это в жаркий полдень, когда солнце особенно активно".
Повысить урожай томатов можно с помощью правильного удаления листьев на кусте, а чтобы плоды быстрее созревали, опытные огородники рекомендуют помещать их в пакеты.