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20 июля, 2023
 
Огороды

Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост

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Подкормка из молока создаст на огурцах тонкий защитный слой, который будет препятствовать проникновению болезнетворных микроорганизмов
Подкормка из молока создаст на огурцах тонкий защитный слой, который будет препятствовать проникновению болезнетворных микроорганизмов
Фото: depositphotos.com

Автор YouTube-канала о садовых и огородных работах Dodaj, Umesi, Ispeci в новом видео рассказала, как с помощью молока летом защитить огурцы от солнца, заболеваний и ускорить их рост.

"Молоко можно использовать на огороде как средство защиты от патогенных микроорганизмов и вредителей, а также для удобрения, – отметила автор ролика. – Питательные вещества в молоке идеально сбалансированы и позволяют растениям интенсивно расти и повышать иммунитет. Молоко содержит калий, кальций, серу, фосфор, магний, медь. марганец, железо и другие микроэлементы". 

Эксперт подчеркнула, что подкормка из молока создаст на растениях тонкий защитный слой, который будет препятствовать проникновению болезнетворных микроорганизмов.

Для приготовления раствора необходимо одну часть молока развести в 10 частях воды. Эксперт советует добавить в раствор немного растительного масла, если необходимо с его помощью защитить растения от тли.

По словам эксперта, такую подкормку можно использовать не только для полива огурцов, но и для перца и томатов.

"Молоко эффективно для всех растений. Результат – тонны урожая овощей. Растения будут устойчивы к жаре и засухе", – добавила автор видео.

Контекст:

Чтобы предоставить огурцам необходимые для роста полезные вещества, эксперты также рекомендует приготовить подкормку из молока. Для приготовления подкормки в 10 л теплой воды растворяют 1 л обычного магазинного молока.

"Молоко  это комплекс питательных веществ, которые одинаково полезны как для человека, так и для растений. Особенно для огурцов. Молоко делает грунт более плодородным. В нем поселяются молочные бактерии, которые препятствуют появлению грибков", – отметили эксперты.

Если на огурцах летом желтеют листья, это свидетельствует о недостатке питания. В таком случае огурцы нужно подкармливать гуматом калия.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, лето, огурцы, подкормка растений
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