Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост

Подкормка из молока создаст на огурцах тонкий защитный слой, который будет препятствовать проникновению болезнетворных микроорганизмов Фото: depositphotos.com

"Молоко можно использовать на огороде как средство защиты от патогенных микроорганизмов и вредителей, а также для удобрения, – отметила автор ролика. – Питательные вещества в молоке идеально сбалансированы и позволяют растениям интенсивно расти и повышать иммунитет. Молоко содержит калий, кальций, серу, фосфор, магний, медь. марганец, железо и другие микроэлементы".

Эксперт подчеркнула, что подкормка из молока создаст на растениях тонкий защитный слой, который будет препятствовать проникновению болезнетворных микроорганизмов.

Для приготовления раствора необходимо одну часть молока развести в 10 частях воды. Эксперт советует добавить в раствор немного растительного масла, если необходимо с его помощью защитить растения от тли.

По словам эксперта, такую подкормку можно использовать не только для полива огурцов, но и для перца и томатов.

"Молоко эффективно для всех растений. Результат – тонны урожая овощей. Растения будут устойчивы к жаре и засухе", – добавила автор видео.