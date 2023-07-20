Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост

"Молоко можно использовать на огороде как средство защиты от патогенных микроорганизмов и вредителей, а также для удобрения, – отметила автор ролика. – Питательные вещества в молоке идеально сбалансированы и позволяют растениям интенсивно расти и повышать иммунитет. Молоко содержит калий, кальций, серу, фосфор, магний, медь. марганец, железо и другие микроэлементы".
Эксперт подчеркнула, что подкормка из молока создаст на растениях тонкий защитный слой, который будет препятствовать проникновению болезнетворных микроорганизмов.
Для приготовления раствора необходимо одну часть молока развести в 10 частях воды. Эксперт советует добавить в раствор немного растительного масла, если необходимо с его помощью защитить растения от тли.
По словам эксперта, такую подкормку можно использовать не только для полива огурцов, но и для перца и томатов.
"Молоко эффективно для всех растений. Результат – тонны урожая овощей. Растения будут устойчивы к жаре и засухе", – добавила автор видео.
Чтобы предоставить огурцам необходимые для роста полезные вещества, эксперты также рекомендует приготовить подкормку из молока. Для приготовления подкормки в 10 л теплой воды растворяют 1 л обычного магазинного молока.
"Молоко – это комплекс питательных веществ, которые одинаково полезны как для человека, так и для растений. Особенно для огурцов. Молоко делает грунт более плодородным. В нем поселяются молочные бактерии, которые препятствуют появлению грибков", – отметили эксперты.
Если на огурцах летом желтеют листья, это свидетельствует о недостатке питания. В таком случае огурцы нужно подкармливать гуматом калия.