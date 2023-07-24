Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак

Среднее время приготовления молодой кукурузы составляет около 30 минут. Чтобы она получилась сладкой и нежной, эксперты советуют добавить в воду, в которой варится кукуруза, молоко.

"Когда варите кукурузу, высокая температура расщепляет крахмал, создавая простой сахар. Можно добавить в воду немного молока. Поскольку в нем также есть углеводы, которые расщепляются при нагревании, это делает кукурузу еще слаще. Молока много не нужно, до 200 мл будет достаточно, – отмечается в публикации. – Еще один ингредиент – кусочек сливочного масла. Оно создает маслянистую "ванну", которая помогает наполнить каждое зернышко приятным сливочным привкусом".

Какую кукурузу выбрать

Чтобы кукуруза получилась вкусной, необходимо выбирать свежие молодые кочаны. "Если листья пожелтели и стали сухими, такую кукурузу нужно варить дольше – несколько часов.