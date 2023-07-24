Бульвар Шоубиз
 
24 июля, 2023
 
Лайфхаки

Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак

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Чтобы кукуруза получилась вкусной, необходимо выбирать свежие молодые кочаны
Чтобы кукуруза получилась вкусной, необходимо выбирать свежие молодые кочаны
Фото: depositphotos.com

Как сварить кукурузу, чтобы она получилась вкусной и нежной, рассказывает украинский кулинарный сайт Shuba.

Среднее время приготовления молодой кукурузы составляет около 30 минут. Чтобы она получилась сладкой и нежной, эксперты советуют добавить в воду, в которой варится кукуруза, молоко.

"Когда варите кукурузу, высокая температура расщепляет крахмал, создавая простой сахар. Можно добавить в воду немного молока. Поскольку в нем также есть углеводы, которые расщепляются при нагревании, это делает кукурузу еще слаще. Молока много не нужно, до 200 мл будет достаточно,  отмечается в публикации. – Еще один ингредиент – кусочек сливочного масла. Оно создает маслянистую "ванну", которая помогает наполнить каждое зернышко приятным сливочным привкусом".

Какую кукурузу выбрать

Чтобы кукуруза получилась вкусной, необходимо выбирать свежие молодые кочаны. "Если листья пожелтели и стали сухими, такую кукурузу нужно варить дольше – несколько часов. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кукуруза, лайфхак
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