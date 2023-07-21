Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта

"Показываю лайфхак. Вам понадобится обычная кухонная соль. Я беру и посыпаю солью угли. Это делаю для того, чтобы была равномерная температура углей и мясо не горело, – рассказал Огородник. – Поэтому перед тем, как жарить шашлык, чтобы это сделать правильно, посыпайте солью – и уже тогда можно приступать к работе. Огня не будет. О бутылке с водой можете забыть".

Контекст:

Для приготовления шашлыка нужно использовать металлический мангал, стенки которого не тоньше 5 мм. Он не будет выпускать тепло и даст мясу скорее прожариться. Борты мангала должны быть невысокими, поскольку идеальное расстояние от мяса до углей 5–10 см.

В мангале не должно быть дырок. Они спровоцирует излишнее поступление воздуха. Это приведет к быстрому прогоранию углей и уменьшению жара.