Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2023
 
Лайфхаки

Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта

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По словам Огородника, если посыпать угли солью, о бутылке с водой можно забыть огня не будет и шашлык не сгорит
По словам Огородника, если посыпать угли солью, о бутылке с водой можно забыть – огня не будет и шашлык не сгорит
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт Александр Городник 21 июля в Instagram разместил ролик, в котором рассказал, зачем опытные кулинары перед приготовлением шашлыка посыпают угли солью.

"Показываю лайфхак. Вам понадобится обычная кухонная соль. Я беру и посыпаю солью угли. Это делаю для того, чтобы была равномерная температура углей и мясо не горело, – рассказал Огородник. – Поэтому перед тем, как жарить шашлык, чтобы это сделать правильно, посыпайте солью – и уже тогда можно приступать к работе. Огня не будет. О бутылке с водой можете забыть".

Контекст:

Для приготовления шашлыка нужно использовать металлический мангал, стенки которого не тоньше 5 мм. Он не будет выпускать тепло и даст мясу скорее прожариться. Борты мангала должны быть невысокими, поскольку идеальное расстояние от мяса до углей 5–10 см.

В мангале не должно быть дырок. Они спровоцирует излишнее поступление воздуха. Это приведет к быстрому прогоранию углей и уменьшению жара.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: лайфхак, шашлык
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