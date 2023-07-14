Как правильно хранить твердые сыры. Лайфхак от эксперта

По словам эксперта, лучше всего приобрести сразу большой кусок твердого сыра.

"Какой бы мы кусочек ни приобрели, сначала его нужно завернуть в неплотный пергамент, а затем в пакет, чтобы между ними был воздух. Таким образом сыр будет храниться в собственном микроклимате", – посоветовал сыровар.

Он также рекомендует хранить твердые сыры в специальном контейнере, поставив его в самую теплую часть холодильника. Как вариант, контейнер можно оставлять на балконе, если там держится температура 8–15 °C.