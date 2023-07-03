Как заморозить малину на зиму в виде пюре. Лайфхак

Малину перед заморозкой лучше не мыть, если уверены в ее качестве Фото: depositphotos.com

"Если уверены в качестве малины, можете ягоды не мыть перед заморозкой. Они будут впитывать жидкость и размокнут, что повлияет на качество, – посоветовал эксперт. – Если покупали малину в супермаркете или на рынке, то промойте ее под холодной водой. Затем выложите ягоды на бумажное полотенце в один слой на пять часов".

Перед заморозкой ягоды перебейте блендером до однородности и разлейте пюре в силиконовые формы для кексов, а затем поставьте в морозильную камеру до полной заморозки.

Готовое пюре достаньте из морозилки и переложите в герметичные пакеты.

"По желанию в пюре добавьте сахар или сахарную пудру по вкусу", – добавил Клопотенко.