  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов

"Вафли на рисовой муке намного полезнее, чем на пшеничной, потому что рисовая мука является диетическим продуктом и имеет много полезных веществ. Кроме того, рисовые вафли получаются хрустящими, песочными и очень вкусными", – анонсировала десерт блогер.
Продукты на 8 вафель
- 150 г растопленного сливочного масла;
- 2 яйца;
- 100 г сахара;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 100 мл молока;
- 200 г рисовой муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя.
Приготовление
- Смешиваем масло, яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешиваем миксером до однородной массы.
- Добавляем муку и разрыхлитель, перемешиваем миксером.
- Добавляем теплое молоко и снова перемешиваем. В итоге должно получиться тесто, как на блины. Оставляем его на 20 минут.
- Смазываем вафельницу с обеих сторон подсолнечным маслом.
- Наливаем тесто в розогретую вафельницу. Обжариваем несколько минут до золотистого цвета.
ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube