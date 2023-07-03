  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов

По словам Цвит, вафли из рисовой муки намного полезнее, чем из пшеничной Фото: depositphotos.com

"Вафли на рисовой муке намного полезнее, чем на пшеничной, потому что рисовая мука является диетическим продуктом и имеет много полезных веществ. Кроме того, рисовые вафли получаются хрустящими, песочными и очень вкусными", – анонсировала десерт блогер.

Продукты на 8 вафель

150 г растопленного сливочного масла;

2 яйца;

100 г сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

100 мл молока;

200 г рисовой муки;

1 ч. л. разрыхлителя.

Приготовление

Смешиваем масло, яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешиваем миксером до однородной массы. Добавляем муку и разрыхлитель, перемешиваем миксером. Добавляем теплое молоко и снова перемешиваем. В итоге должно получиться тесто, как на блины. Оставляем его на 20 минут. Смазываем вафельницу с обеих сторон подсолнечным маслом. Наливаем тесто в розогретую вафельницу. Обжариваем несколько минут до золотистого цвета.

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