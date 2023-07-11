Бульвар Шоубиз
 
11 июля, 2023
 
Лайфхаки

Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак

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Домашние желейные конфеты можна будет есть через четыре часа после приготовления
Домашние желейные конфеты можна будет есть через четыре часа после приготовления
Фото: depositphotos.com

Автор украинского Instagram-блога "Вкусные домашние рецепты" 11 июля опубликовала ролик, в котором показала, как за 25 минут дома приготовить полезные желейные конфеты без химии и красителей.

По словам блогера, конфеты можна будет есть через четыре часа после приготовления.

Продукты

  • 250 г фруктового или ягодного пюре;
  • 40 г желатина; 
  • 150 мл холодной воды; 
  • 2,5 ст. л. меда.

Приготовление 

  1. Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать на 15 минут. 
  2. Пять персиков взбейте блендером и протрите через сито. 
  3. К персиковому пюре добавьте мед. 
  4. Пюре подогрейте на огне, добавьте набухший желатин и помешайте. 
  5. Наполните желейной массой или одну большую форму или маленькие формочки и оставьте в холодильнике застывать.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: конфеты, рецепт, лайфхак
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Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
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