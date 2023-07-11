Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак

Домашние желейные конфеты можна будет есть через четыре часа после приготовления Фото: depositphotos.com

По словам блогера, конфеты можна будет есть через четыре часа после приготовления.

Продукты

250 г фруктового или ягодного пюре;

40 г желатина;

150 мл холодной воды;

2,5 ст. л. меда.

Приготовление

Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать на 15 минут. Пять персиков взбейте блендером и протрите через сито. К персиковому пюре добавьте мед. Пюре подогрейте на огне, добавьте набухший желатин и помешайте. Наполните желейной массой или одну большую форму или маленькие формочки и оставьте в холодильнике застывать.