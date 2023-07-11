Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак

По словам блогера, конфеты можна будет есть через четыре часа после приготовления.
Продукты
- 250 г фруктового или ягодного пюре;
- 40 г желатина;
- 150 мл холодной воды;
- 2,5 ст. л. меда.
Приготовление
- Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать на 15 минут.
- Пять персиков взбейте блендером и протрите через сито.
- К персиковому пюре добавьте мед.
- Пюре подогрейте на огне, добавьте набухший желатин и помешайте.
- Наполните желейной массой или одну большую форму или маленькие формочки и оставьте в холодильнике застывать.