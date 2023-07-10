Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2023
 
Рецепты

Панкейки со шпинатом. Пошаговый рецепт из семи ингредиентов

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Панкейки необходимо переворачивать, когда на них появляются пузыри
Панкейки необходимо переворачивать, когда на них появляются пузыри
Фото: depositphotos.com

Автор украинского кулинарного Instagram-блога Валерия Деменчук поделилась рецептом приготовления шпинатных панкейков.

Продукты

  • 100 г свежего шпината;
  • 200 мл молока; 
  • 2 яйца; 
  • 170 г муки; 
  • 8 г разрыхлителя; 
  • 0,5 ч. л соли; 
  • 2 ч. л. сахара

Приготовление

  1. Шпинат, молоко, яйца, сахар и соль взбейте до однородной массы блендером. 
  2. Просейте муку и разрыхлитель и перемешайте венчиком. 
  3. Сковороду смажьте маслом и жарьте панкейки на огне меньше среднего. 
  4. Переверените, когда на панкейке начиннут появляться пузырьки.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, шпинат, панкейки
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