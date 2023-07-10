Добавьте это в обычный пакет – и через час малосольные помидоры можно уже пробовать. Простой и проверенный рецепт

"В полиэтиленовом пакете томаты получаются за довольно быстрый срок почти такими, как из бочки, – с пикантным вкусом, – отмечается в рецепте. – Если хватит терпения подержать помидоры в пакете день или два, они станут еще вкуснее".
Продукты
- 1 кг томатов;
- 1 ст. л. каменной соли;
- 0.5 ст. л. сахара;
- три зубчика чеснока;
- веточка петрушки;
- веточка укропа;
- 20 г черного перца горошком;
- три горошины душистого перца.
Приготовление
- Помидоры помойте и обсушите на полотенце или салфетке. Хвостик с плодоножкой удалите. На противоположной от хвостика стороне сделайте едва заметный неглубокий крестообразный надрез. Это ускорит процесс соления. Положите помидоры в пакет с застежкой или обычный полиэтиленовый пакет.
- Чеснок почистите, помойте, мелко нарежьте или пропустите через пресс. Положите к помидорам.
- Зелень помойте, слегка просушите от лишней жидкости, измельчите и также положите в пакет к помидорам.
- Добавьте соль, сахар, перец горошком и завяжите пакет (или застегните застежку). Аккуратно помните пакет в руках, чтобы специи и зелень постепенно перемешались.
- Поместите пакет с помидорами в глубокую миску и оставьте при комнатной температуре на один час. За это время необходимо встряхивать пакет несколько раз.
- Через час помидоры уже можно есть. Переложите помидоры в банку или контейнер и храните в холодильнике.