Добавьте это в обычный пакет – и через час малосольные помидоры можно уже пробовать. Простой и проверенный рецепт

Готовые малосольные помидоры нужно переложить из пакета в миску и хранить в холодильнике Фото: depositphotos.com

"В полиэтиленовом пакете томаты получаются за довольно быстрый срок почти такими, как из бочки, – с пикантным вкусом, – отмечается в рецепте. – Если хватит терпения подержать помидоры в пакете день или два, они станут еще вкуснее".

Продукты

1 кг томатов;

1 ст. л. каменной соли;

каменной соли; 0.5 ст. л. сахара;

три зубчика чеснока;

веточка петрушки;

веточка укропа;

20 г черного перца горошком;

три горошины душистого перца.

Приготовление