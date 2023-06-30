Маринованные помидоры с морковной ботвой. Быстрый рецепт

Маринованные без стерилизации помидоры хранятся не более трех месяцев Фото: depositphotos.com

"Это быстрый и несложный способ приготовления, проверенный годами, доказывающий, что даже с минимумом ингредиентов могут получиться вкусные и сочные томаты. Для этого важно соблюсти пропорции во время приготовления маринада", – отметили в описании рецепта.

Ингредиенты:

томаты – 600–800 г;

ботва морковная – четыре веточки;

сахар-песок – 3 ст. л..;

соль – 1 ст. л.;

уксус столовый (9%) – 1 ст. л.

Приготовление

Вымыть ботву и помидоры, оставить обсыхать. Проколоть помидоры в районе плодоножки, используя любой острый предмет – например, вилку или зубочистку. В подготовленную банку на дно уложить морковную ботву, а затем помидоры, прижимая их как можно плотнее друг к другу. Довести воду до кипения и сразу влить в банку, пытаясь заливать в самый центр, не прикасаясь к стенкам банки. Прикрыть заготовки крышкой и оставить в покое на 15–20 минут. По истечении этого времени слить из банок воду и отправить ее на небольшой огонь. Довести содержимое до кипения. Добавить к прогретым помидорам сахар, соль и уксус. Когда вода закипит, вернуть ее в банки и закрыть их подготовленными закручивающимися крышками. Проверить заготовку на герметичность и оставить до полного охлаждения, после чего хранить в холодильнике не более трех месяцев.