"Будут открытием сезона". Проверенный рецепт малосольных кабачков

"Это даже вкуснее, чем малосольные огурцы. Рецепт отличный и проверенный, гарантирую, что малосольные кабачки будут открытием летнего сезона, – отметила блогер. – Для этого блюда нужно брать только очень молодые кабачки. Если больше ладони – все, не подходят. Никаких семян не должно быть сформировано".

Продукты на одну литровую банку

0,5–0,7 кг молодых кабачков или цуккини;

0,5 л горячей воды;

1 ст. л. соли с маленькой горкой;

три-пять зубчиков чеснока;

две веточки укропа;

лист хрена;

острый перец чили по вкусу.

Приготовление