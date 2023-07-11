"Будут открытием сезона". Проверенный рецепт малосольных кабачков

"Это даже вкуснее, чем малосольные огурцы. Рецепт отличный и проверенный, гарантирую, что малосольные кабачки будут открытием летнего сезона, – отметила блогер. – Для этого блюда нужно брать только очень молодые кабачки. Если больше ладони – все, не подходят. Никаких семян не должно быть сформировано".
Продукты на одну литровую банку
- 0,5–0,7 кг молодых кабачков или цуккини;
- 0,5 л горячей воды;
- 1 ст. л. соли с маленькой горкой;
- три-пять зубчиков чеснока;
- две веточки укропа;
- лист хрена;
- острый перец чили по вкусу.
Приготовление
- На дно банки выложите чеснок, лист хрена, перец и укроп.
- Кабачки нарежьте очень тонко. Выложите их в банку максимально плотно.
- В горячей воде растворите соль. Залейте раствором кабачки и оставьте на два или три дня.
- Готовые кабачки хранить нужно в холодильнике.