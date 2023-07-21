  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак

По словам Клопотенко, чтобы филе получилось сочным, его надо опускать в холодную воду Фото: depositphotos.com

По словам Клопотенко, чтобы мясо было сочным, его надо опускать в холодную, а не кипящую воду, посолить и варить около 15 минут, пока вода не закипит. После этого филе нужно проварить в кипящей воде около трех минут.

"И все, филе готово", – отметил эксперт.

Клопотенко объяснил, что приготовленное таким образом филе будет сочным только в первое время после приготовления.

"Поэтому если вы хотите есть сочное филе, вам надо сразу, пока оно горячее, нарезать и съесть, – посоветовал эксперт. – Если же филе бросить в кастрюлю с кипящей водой, филе не будет сочным даже в первые минуты после варения".

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