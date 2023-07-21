Бульвар Шоубиз
 
21 июля, 2023
 
Лайфхаки

Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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По словам Клопотенко, чтобы филе получилось сочным, его надо опускать в холодную воду
По словам Клопотенко, чтобы филе получилось сочным, его надо опускать в холодную воду
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко в новом видео на своем канале в YouTube рассказал, как готовить филе, чтобы оно получилось сочным, а не сухим.

По словам Клопотенко, чтобы мясо было сочным, его надо опускать в холодную, а не кипящую воду, посолить и варить около 15 минут, пока вода не закипит. После этого филе нужно проварить в кипящей воде около трех минут. 

"И все, филе готово", – отметил эксперт. 

Клопотенко объяснил, что приготовленное таким образом филе будет сочным только в первое время после приготовления. 

"Поэтому если вы хотите есть сочное филе, вам надо сразу, пока оно горячее, нарезать и съесть, – посоветовал эксперт. – Если же филе бросить в кастрюлю с кипящей водой, филе не будет сочным даже в первые минуты после варения". 

ВИДЕО
Видео: Євген Клопотенко / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мясо, Евгений Клопотенко, лайфхак
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