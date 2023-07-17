Как приготовить дома ароматный лавандовый мед. Лайфхак

В публикации отмечается, что ароматизированный мед пользуется популярностью, но стоит обычно недешево. Альтернативой покупному ароматизированному меду станет домашний – ароматный, сладкий и нежный.
Эксперты рекомендуют использовать лавандовый мед к чаю и для приготовления десертов.
"Намажьте лавандовый мед на тосты и, конечно, добавьте его в домашний греческий йогурт", – посоветовали авторы публикации.
Ингредиенты:
- 200 г меда;
- 1 ч. л. лаванды.
Приготовление
- Налейте мед в маленькую кастрюлю и добавьте сухую лаванду. Слегка нагрейте, но не доводите до кипения. Варите на медленном огне 20 минут, затем снимите с огня.
- Перелейте в банку и закройте крышкой. Остудите, а затем поместите в прохладный темный шкаф на неделю, чтобы мед настоялся.
- Спустя неделю разогрейте мед, чтобы он стал жидким, и процедите. Перелейте его в стерилизованную банку и закройте крышкой. Лавандовый мед хранится около года в прохладном темном месте.