Как приготовить дома ароматный лавандовый мед. Лайфхак

Эксперты рекомендуют использовать лавандовый мед к чаю и для приготовления десертов Фото: depositphotos.com

В публикации отмечается, что ароматизированный мед пользуется популярностью, но стоит обычно недешево. Альтернативой покупному ароматизированному меду станет домашний – ароматный, сладкий и нежный.

Эксперты рекомендуют использовать лавандовый мед к чаю и для приготовления десертов.

"Намажьте лавандовый мед на тосты и, конечно, добавьте его в домашний греческий йогурт", – посоветовали авторы публикации.

Ингредиенты:

200 г меда;

1 ч. л. лаванды.

Приготовление