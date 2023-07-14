Масло из авокадо. Рецепт из пяти составляющих от нутрициолога

"Прекрасно подходит для бутербродов с рыбкой или просто с хлебчиком. А можно еще добавить микрозелень и семена кунжута, конопли или тмина", – анонсировала рецепт блогер.
Продукты
- 100 г мягкого сливочного масла;
- одно авокадо;
- сушеный чеснок (по желанию);
- пряные сушеные травы;
- сок половины лайма или лимона.
Приготовление
- Разрежьте авокадо пополам, достаньте мякоть ложкой и переложите в блендер.
- Добавьте в блендер сливочное масло, прованские травы, чеснок и сок лайма. Взбейте.
- Переложите смесь в стеклянную посуду и поставьте в холодильник.
- Спустя два часа маслом из авокадо можно наслаждаться.
Контекст:
Чтобы продлить срок хранения спелых авокадо, их нужно положить в контейнер с водой и поставить его в холодильник.