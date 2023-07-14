Масло из авокадо. Рецепт из пяти составляющих от нутрициолога

Масло из авокадо можно использовать как намазку для бутербродов Фото: depositphotos.com

"Прекрасно подходит для бутербродов с рыбкой или просто с хлебчиком. А можно еще добавить микрозелень и семена кунжута, конопли или тмина", – анонсировала рецепт блогер.

Продукты

100 г мягкого сливочного масла;

одно авокадо;

сушеный чеснок (по желанию);

пряные сушеные травы;

сок половины лайма или лимона.

Приготовление

Разрежьте авокадо пополам, достаньте мякоть ложкой и переложите в блендер. Добавьте в блендер сливочное масло, прованские травы, чеснок и сок лайма. Взбейте. Переложите смесь в стеклянную посуду и поставьте в холодильник. Спустя два часа маслом из авокадо можно наслаждаться.