Как продлить срок хранения спелых авокадо. Простой трюк, благодаря которому авокадо будут свежими столько, сколько захотите

"С этим трюком вы никогда не выбросите свои спелые авокадо, – говорится в описании ролика. – Положите спелые авокадо в контейнер с водой, а затем поставьте его в холодильник. Они останутся свежими столько, сколько вы захотите".

Контекст:

Чтобы понять, можно ли есть авокадо, на него нужно слегка нажать. Если плод твердый, ему понадобится еще несколько дней для созревания.

Лучше всего, если авокадо будет дозревать естественным образом. Для этого нужно оставить его на столе в солнечном месте. Чтобы ускорить процесс созревания, авокадо рекомендуется положить в бумажный пакет.