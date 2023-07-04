Как приготовить пышные оладьи без дрожжей. Блогер объяснила, когда добавлять соду и какой температуры должен быть кефир

Переворачивать оладьи на сковороде рекомендуется сразу же, как только на них появятся первые пузыри Фото: depositphotos.com

Продукты

150 г муки;

1 яйцо;

200 г кефира;

30 г сахара;

щепотка соли;

5 г соды.

Приготовление

Подогрейте кефир. Смешайте яйцо с сахаром, добавьте соль. Влейте кефир и перемешайте. Постепенно введите муку, перемешайте, чтобы не было комочков. В самом конце добавьте соду. Оставьте тесто на 20 минут настояться. Разогрейте сковороду на маленьком огне. Ложкой выкладывайте тесто, жарьте оладьи с обеих сторон на небольшом огне.

Нюансы

Блогер подчеркнула, что нагревать кефир нужно для того, чтобы "лучше работала сода". Переворачивать оладьи на сковороде рекомендуется сразу же, как только на них появятся первые пузыри.