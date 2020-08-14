ГОРДОН
 
 
Интересное

Чем отличается бортный мед от пасечного

Добывание меда – один из древнейших промыслов. И изначально люди получали его из бортов, пасеки появились позже. Продукт, полученный древним методом, имеет свои преимущества.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бортный мед собирают из ствола живого дерева
Бортный мед собирают из ствола живого дерева
Фото предоставлено пресс-службой Вышгородского историко-культурного заповедника

14 августа в Украине отмечается религиозный праздник – Медовый Спас. Это первый из трех Спасов. За ним следуют Яблочный и Ореховый. Название праздника произошло от Христа Спасителя и глагола "запасаться". Именно к этому дню собирали мед и отправлялись в церковь, чтобы освятить его.

В Украине насчитывается более 400 тыс. пасечников. В среднем на человека производится и потребляется 1,1 кг меда, а на экспорт ежегодно идет от 38 до 60 тыс. тонн. Об этом изданию "ГОРДОН" рассказали в рамках Национального проекта "Бортничество Полесья: архаическая традиция в современном измерении". Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда. Куратор – директор Вышгородского историко-культурного заповедника кандидат исторических наук Влада Литовченко.

Центрами пчеловодства являются Ровенская и Житомирская области, где в селах более ста семей занимаются разведением пчел и добычей меда. Это более современный метод добычи меда, но существует и более древний – бортничество. Это добыча дикого меда. Традиции более 1500 лет. Название происходит от слова "борть". Так называется выбитая в стволе живого дерева камера, похожая на естественное дупло, в котором селится пчелиный рой.

Фото предоставлено Яном Касьяном
Фото предоставлено пресс-службой Вышгородского историко-культурного заповедника

Существует шесть отличий бортного меда от пасечного.

1. Бортный мед более терпкий, душистый и насыщенный, чем из улья, поскольку он настоян на дикорастущих цветах лесов и лугов. Борть цепляют в лесных зарослях на высоте от четырех до 15 метров. Такое расположение способствует особенному вкусу меда, собирающегося от первого цветения до поздних цветов.

2. Бортный мед – дорогой и дефицитный, поскольку его мало. Если из улья пчеловод может взять до 35 килограммов меда за сезон, то из борти – пять – семь килограммов, иногда до 10.

3. Дикий мед существенно отличается по вкусу от меда пчел из приусадебных пасек, потому что в них зачастую используется искусственная вощина, которая содержит парафин. Соответственно, определенная часть попадает в продукт. В бортном меде медовые соты не отделяют от перговых, и мед сохраняет свойства продуктов пчеловодства.

4. Аромат и вкус бортного меда более сложный и интересный. В бортях пчелы сами полностью выстраивают соты, благодаря чему в нем содержится большое количество полезных побочных продуктов пчеловодства: перга, маточное молочко, вещества растений, из которых собиралась пыльца, полезные элементы из воска и прополиса, нектар.

5. Ареал бортничества в Украине – Полесье. Этот край богат на медоносные растения, которые отличаются от растений лесостепи и степи. Именно они придают меду особый полесский вкус. Мед, собранный из местных растений, необычный для украинского рынка, богатого предложениями меда с гречихи, подсолнечника, липы, акации или разнотравья.

Фото: EPA
Фото предоставлено пресс-службой Вышгородского историко-культурного заповедника

6. Бортный мед не так просто купить. Его добывают в небольшом количестве, преимущественно для собственного потребления или на подарок. Литр бортного меда стоит от 250 грн, в то время как литр подсолнечного можно приобрести за 75 грн.

"Именно с бортного меда варили раньше крепкие медовые напитки для праздников и медовый квас, сыту (водный раствор меда) для повседневного употребления. Продукты бортничества широко использовались в народной медицине и имеют большие перспективы в современной фармакологии", – рассказала ведущий научный сотрудник Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени М.Т. Рыльского НАНУ кандидат исторических наук Галина Бондаренко.

В 2018 году бортничество как традиционный промысел было включено в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

Теги: пчелы, интересное, Медовый Спас, пчеловодство, бортничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж G
Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Остается большая надежда вернуться в Минск, перевезти туда редакцию и работать в свободной стране
Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Остается большая надежда вернуться в Минск, перевезти туда редакцию и работать в свободной стране G
Елена ПОСКАННАЯ
Записки бывшего подполковника КГБ: Агентура влияния российского "глубинного государства"
Записки бывшего подполковника КГБ: Агентура влияния российского "глубинного государства" G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Fata Morgana. Бывшая жена экс-солиста "Грибов" Луна презентовала мини-альбом и клип
  Fata Morgana. Бывшая жена экс-солиста "Грибов" Луна презентовала мини-альбом и клип
  "Лучше, чем думала". Избранница Остапчука рассказала об отношениях с его детьми
  "Лучше, чем думала". Избранница Остапчука рассказала об отношениях с его детьми
Фадеев: Жестокость, с которой действует Лукашенко, не поддается анализу
Фадеев: Жестокость, с которой действует Лукашенко, не поддается анализу
Бужинская рассказала о покушении на нее: Этот человек целился в меня. Было очень страшно
Бужинская рассказала о покушении на нее: Этот человек целился в меня. Было очень страшно G
  "Дьявол навсегда". Вышел трейлер фильма с Холландом и Паттинсоном. Видео
  "Дьявол навсегда". Вышел трейлер фильма с Холландом и Паттинсоном. Видео
"Отпуск закончился". Tayanna в купальнике позировала на фоне моря
"Отпуск закончился". Tayanna в купальнике позировала на фоне моря
  Говорящая еда и танцующие соусы. Little Big презентовали клип на песню Tacos. Видео
  Говорящая еда и танцующие соусы. Little Big презентовали клип на песню Tacos. Видео
Солист "Ногу свело!" Покровский: Белорусские братья и сестры! Мы вами восхищаемся!
Солист "Ногу свело!" Покровский: Белорусские братья и сестры! Мы вами восхищаемся!
Киркоров спустя 15 лет после развода рассказал, как относится к Пугачевой
Киркоров спустя 15 лет после развода рассказал, как относится к Пугачевой
Дочь Легкоступовой: Мама впала в кому
Дочь Легкоступовой: Мама впала в кому
  "Хотела Range Rover". Остапчук подарил возлюбленной внедорожник. Фото
  "Хотела Range Rover". Остапчук подарил возлюбленной внедорожник. Фото
"Я мечтала о сыне". Успенская усыновила ребенка
"Я мечтала о сыне". Успенская усыновила ребенка
Loboda показала младшую сестру
Loboda показала младшую сестру
"Черная пантера", "Роковая женщина". Тина Кароль засветила декольте
"Черная пантера", "Роковая женщина". Тина Кароль засветила декольте
  Звезда "Наследников" Брайан Кокс переболел СOVID-19, не подозревая об этом
  Звезда "Наследников" Брайан Кокс переболел СOVID-19, не подозревая об этом
"Прививка от "жизни веселой". Шнуров высказался о российской вакцине от коронавируса
"Прививка от "жизни веселой". Шнуров высказался о российской вакцине от коронавируса
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS