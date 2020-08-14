Чем отличается бортный мед от пасечного

Добывание меда – один из древнейших промыслов. И изначально люди получали его из бортов, пасеки появились позже. Продукт, полученный древним методом, имеет свои преимущества.

14 августа в Украине отмечается религиозный праздник – Медовый Спас. Это первый из трех Спасов. За ним следуют Яблочный и Ореховый. Название праздника произошло от Христа Спасителя и глагола "запасаться". Именно к этому дню собирали мед и отправлялись в церковь, чтобы освятить его.

В Украине насчитывается более 400 тыс. пасечников. В среднем на человека производится и потребляется 1,1 кг меда, а на экспорт ежегодно идет от 38 до 60 тыс. тонн. Об этом изданию "ГОРДОН" рассказали в рамках Национального проекта "Бортничество Полесья: архаическая традиция в современном измерении". Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда. Куратор – директор Вышгородского историко-культурного заповедника кандидат исторических наук Влада Литовченко.

Центрами пчеловодства являются Ровенская и Житомирская области, где в селах более ста семей занимаются разведением пчел и добычей меда. Это более современный метод добычи меда, но существует и более древний – бортничество. Это добыча дикого меда. Традиции более 1500 лет. Название происходит от слова "борть". Так называется выбитая в стволе живого дерева камера, похожая на естественное дупло, в котором селится пчелиный рой.

Фото предоставлено пресс-службой Вышгородского историко-культурного заповедника

Существует шесть отличий бортного меда от пасечного.

1. Бортный мед более терпкий, душистый и насыщенный, чем из улья, поскольку он настоян на дикорастущих цветах лесов и лугов. Борть цепляют в лесных зарослях на высоте от четырех до 15 метров. Такое расположение способствует особенному вкусу меда, собирающегося от первого цветения до поздних цветов.

2. Бортный мед – дорогой и дефицитный, поскольку его мало. Если из улья пчеловод может взять до 35 килограммов меда за сезон, то из борти – пять – семь килограммов, иногда до 10.

3. Дикий мед существенно отличается по вкусу от меда пчел из приусадебных пасек, потому что в них зачастую используется искусственная вощина, которая содержит парафин. Соответственно, определенная часть попадает в продукт. В бортном меде медовые соты не отделяют от перговых, и мед сохраняет свойства продуктов пчеловодства.

4. Аромат и вкус бортного меда более сложный и интересный. В бортях пчелы сами полностью выстраивают соты, благодаря чему в нем содержится большое количество полезных побочных продуктов пчеловодства: перга, маточное молочко, вещества растений, из которых собиралась пыльца, полезные элементы из воска и прополиса, нектар.

5. Ареал бортничества в Украине – Полесье. Этот край богат на медоносные растения, которые отличаются от растений лесостепи и степи. Именно они придают меду особый полесский вкус. Мед, собранный из местных растений, необычный для украинского рынка, богатого предложениями меда с гречихи, подсолнечника, липы, акации или разнотравья.

Фото предоставлено пресс-службой Вышгородского историко-культурного заповедника

6. Бортный мед не так просто купить. Его добывают в небольшом количестве, преимущественно для собственного потребления или на подарок. Литр бортного меда стоит от 250 грн, в то время как литр подсолнечного можно приобрести за 75 грн.

"Именно с бортного меда варили раньше крепкие медовые напитки для праздников и медовый квас, сыту (водный раствор меда) для повседневного употребления. Продукты бортничества широко использовались в народной медицине и имеют большие перспективы в современной фармакологии", – рассказала ведущий научный сотрудник Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени М.Т. Рыльского НАНУ кандидат исторических наук Галина Бондаренко.

В 2018 году бортничество как традиционный промысел было включено в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.