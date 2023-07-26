Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай

По словам эксперта, основными причинами появления гнили на помидорах являются недостаток кальция в плодах, проблемы с его усвоением из почвы из-за неправильного полива, а также резкие перепады температур в период активного роста плодов.
Профилактикой гнили является обеспечение стабильного режима полива растений, избежание экстремальных температурных режимов и наличие достаточного количества кальция.
"Самый лучший и дешевый способ обеспечить помидоры кальцием – высушить яичную скорлупу на солнце или в духовке, измельчить ее в кофемолке и растворить в воде", – отметил автор видео.
Раствором из яичной скорлупы необходимо полить томаты.
Повысить урожай томатов можно с помощью правильного удаления листьев на кусте, а чтобы плоды быстрее созревали, опытные огородники рекомендуют помещать их в пакеты.