Добавьте это в воду – и томаты не будут гнить. Эксперт рассказал, чем без химии подкормить помидоры в жару, чтобы собрать щедрый урожай

По словам эксперта, основными причинами появления гнили на помидорах являются недостаток кальция в плодах, проблемы с его усвоением из почвы из-за неправильного полива, а также резкие перепады температур в период активного роста плодов.

Профилактикой гнили является обеспечение стабильного режима полива растений, избежание экстремальных температурных режимов и наличие достаточного количества кальция.

"Самый лучший и дешевый способ обеспечить помидоры кальцием – высушить яичную скорлупу на солнце или в духовке, измельчить ее в кофемолке и растворить в воде", – отметил автор видео.

Раствором из яичной скорлупы необходимо полить томаты.