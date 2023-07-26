Вот зачем опытные огородники перед уборкой урожая завязывают листья чеснока в узел. Лайфхак

"Во время завязывания листьев чеснока в узел растение получает стресс, в результате чего формирование луковицы ускорится, а листья начнут быстрее усыхать, – объяснили эксперты. – Таким образом можно немного подстроить момент уборки урожая, чтобы это произошло в удобное для огородника время".

Авторы публикации отметили, что опытные дачники завязывают листья чеснока примерно за неделю до уборки урожая.

"Узел формируют из верхних листьев, а если они очень длинные, то делают не один, а два узла", – отметили эксперты.