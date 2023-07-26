Вот зачем опытные огородники перед уборкой урожая завязывают листья чеснока в узел. Лайфхак

"Во время завязывания листьев чеснока в узел растение получает стресс, в результате чего формирование луковицы ускорится, а листья начнут быстрее усыхать, – объяснили эксперты. – Таким образом можно немного подстроить момент уборки урожая, чтобы это произошло в удобное для огородника время".
Авторы публикации отметили, что опытные дачники завязывают листья чеснока примерно за неделю до уборки урожая.
"Узел формируют из верхних листьев, а если они очень длинные, то делают не один, а два узла", – отметили эксперты.
Как правило, озимый чеснок начинают убирать с середины июля до конца августа, но точные сроки сбора урожая зависят от сорта и климата.
Верным признаком того, что чеснок пора выкапывать, эксперты называют созревание семенной коробки на стрелках. Для этого опытные огородники во время обрывания стрелок оставляют несколько растений со стрелками. Как только коробка лопается, а семена высыпаются, чеснок можно выкапывать.