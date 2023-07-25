Добавьте это в воду – и плоды будут очень-очень сладкие. Эксперт рассказала, чем в июле подкормить свеклу для хорошего урожая

Поливать свеклу соленой водой нужно трижды за сезон – в июле, августе и за две недели до сбора урожая Фото: depositphotos.com

"У меня свекла очень-очень сладкая. Дочь живет в городе, когда я ей передаю овощи, она говорит: "Мама, у тебя такая сладкая свекла, что хочется сварить и просто так есть". Но это действительно так", – отметила автор видео.

По словам огородницы, для этого уже много лет она посыпает свеклу солью.

Автор ролика отметила, что для приготовления подкормки нужно растворить 1 ст. л. соли в небольшой банке, а затем перелить концентрат в емкость объемом 10 л.

Этой водой эксперт рекомендует поливать свеклу по листьям трижды за сезон – в июле, августе и за две недели до сбора урожая.