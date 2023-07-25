Добавьте это в воду – и плоды будут очень-очень сладкие. Эксперт рассказала, чем в июле подкормить свеклу для хорошего урожая

"У меня свекла очень-очень сладкая. Дочь живет в городе, когда я ей передаю овощи, она говорит: "Мама, у тебя такая сладкая свекла, что хочется сварить и просто так есть". Но это действительно так", – отметила автор видео.
По словам огородницы, для этого уже много лет она посыпает свеклу солью.
Автор ролика отметила, что для приготовления подкормки нужно растворить 1 ст. л. соли в небольшой банке, а затем перелить концентрат в емкость объемом 10 л.
Этой водой эксперт рекомендует поливать свеклу по листьям трижды за сезон – в июле, августе и за две недели до сбора урожая.
Соль также используется для подкормки моркови. В соленой воде содержатся питательные вещества, которые необходимы моркови для правильного и быстрого роста, поэтому, поливая соленой водой, выполняются сразу две функции – полив и подкормка.
Полив соленой водой опытные огородники проводят тогда, когда морковь "плохо растет, чахнет, увядает или же дает плохие всходы", но при этом важно не переусердствовать, чтобы не навредить растению.
Соль можно использовать и для выращивания лука, чтобы отогнать вредителей, которые уничтожают урожай. Посыпать рядки лука солью необходимо сверху по растениям из расчета одна горсть соли на три метра.