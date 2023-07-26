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26 июля, 2023
 
Огороды

Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару

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Томаты легко перенесут жару, если вокруг куста посыпать листья мяты
Томаты легко перенесут жару, если вокруг куста посыпать листья мяты
Фото: depositphotos.com

Автор YouTube-канала о садовых и огородных работах Dodaj, Umesi, Ispeci рассказала, как с помощью мяты приготовить подкормку для помидоров, чтобы они легко переносили жару и дали щедрый урожай.

По словам автора видео, мята содержит вещества, необходимые для роста и развития растений, такие как азот, фосфор, калий, кальций, магний и железо.

Кроме того, она улучшает структуру почвы, удерживает в ней влагу, повышает устойчивость растений к жаре, а ее запах отгоняет вредителей.

Для приготовления подкормки достаточно мелко нарезать листья мяты и посыпать их вокруг корней кустов помидоров.

Эксперт также рекомендует не выбрасывать использованные пакетики от мятного чая, а применять их в качестве органической подкормки для томатов. Она также порекомендовала заливать листья мяты водой и этим раствором поливать растения.

Эксперт отметила, что мяту можно использовать для подкормки и для других растений – в частности, для удобрения перца и огурцов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, огурцы, помидоры, подкормка растений
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