Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару

По словам автора видео, мята содержит вещества, необходимые для роста и развития растений, такие как азот, фосфор, калий, кальций, магний и железо.

Кроме того, она улучшает структуру почвы, удерживает в ней влагу, повышает устойчивость растений к жаре, а ее запах отгоняет вредителей.

Для приготовления подкормки достаточно мелко нарезать листья мяты и посыпать их вокруг корней кустов помидоров.

Эксперт также рекомендует не выбрасывать использованные пакетики от мятного чая, а применять их в качестве органической подкормки для томатов. Она также порекомендовала заливать листья мяты водой и этим раствором поливать растения.

Эксперт отметила, что мяту можно использовать для подкормки и для других растений – в частности, для удобрения перца и огурцов.