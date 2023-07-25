Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2023
 
Огороды

Этот препарат уничтожит пырей, осот и еще 300 видов сорняков на вашем участке. Эксперты рассказали, чем после сбора урожая обработать огород

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По словам экспертов, гербицид "Антибурьян" не оседает в почве
По словам экспертов, гербицид "Антибурьян" не оседает в почве
Фото: depositphotos.com

Авторы украинского Instagram-блога о садовых и огородных работах "Аптека садовника" 25 июля в новой публикации рассказали, как после сбора урожая избавиться от сорняков на участке.

"Чтобы уничтожить сорняки на участках после сбора урожая или в междурядье садов и виноградников, советуем применить "Антибурьян", – говорится в публикации. – Это гербицид общего действия против широкого спектра сорняков".

По словам экспертов, гербицид в том числе можно применять для уничтожения пырея, овсюга, полевого вьюнка и осота.

"Это только небольшой перечень сорняков, против которых эффективен этот гербицид, ведь он уничтожает более 300 видов сорняков и при этом не скапливается в почве", – подчеркнули эксперты.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: огород, сорняки
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