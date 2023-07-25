Этот препарат уничтожит пырей, осот и еще 300 видов сорняков на вашем участке. Эксперты рассказали, чем после сбора урожая обработать огород

По словам экспертов, гербицид "Антибурьян" не оседает в почве Фото: depositphotos.com

"Чтобы уничтожить сорняки на участках после сбора урожая или в междурядье садов и виноградников, советуем применить "Антибурьян", – говорится в публикации. – Это гербицид общего действия против широкого спектра сорняков".

По словам экспертов, гербицид в том числе можно применять для уничтожения пырея, овсюга, полевого вьюнка и осота.

"Это только небольшой перечень сорняков, против которых эффективен этот гербицид, ведь он уничтожает более 300 видов сорняков и при этом не скапливается в почве", – подчеркнули эксперты.