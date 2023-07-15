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15 июля, 2023
 
Огороды

Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке

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Подкармливать растения удобрением на основе дрожжей нужно каждые две недели
Подкармливать растения удобрением на основе дрожжей нужно каждые две недели
Фото: depositphotos.com

Авторы YouTube-канала о садовых и огородных работах Kuća Zdravlja рассказали, как повысить урожайность помидоров, перца и огурцов с помощью подкормки, приготовленной на основе дрожжей.

"Дрожжи являются научно доказанным полезным инструментом в садоводстве, – отметили эксперты. – Они содержат гормоны ауксин и зеатин, которые способствуют делению и росту клеток. Как следствие, у растений начинается активное наращивание зеленой массы".

Приготовление подкормки

1 ст. л. сухих дрожжей необходимо размешать в 1 л теплой воды и оставить на 2 часа. Получившийся концентрат нужно растворить в 10 л воды, а затем этой подкормкой полить растения.  

Авторы видео рекомендуют использовать подкормку каждые две недели.

"Фантастические результаты будут спустя всего несколько дней. Прекрасное решение для ваших овощей. Растения также будут устойчивы к жаре и засухе", – заверили эксперты в описании ролика.

Контекст:

Дрожжевую подкормку также используют для стимулирования роста кочанов капусты.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, огурцы, перец, помидоры, огород, дрожжи
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