Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке

Подкармливать растения удобрением на основе дрожжей нужно каждые две недели Фото: depositphotos.com

"Дрожжи являются научно доказанным полезным инструментом в садоводстве, – отметили эксперты. – Они содержат гормоны ауксин и зеатин, которые способствуют делению и росту клеток. Как следствие, у растений начинается активное наращивание зеленой массы".

Приготовление подкормки

1 ст. л. сухих дрожжей необходимо размешать в 1 л теплой воды и оставить на 2 часа. Получившийся концентрат нужно растворить в 10 л воды, а затем этой подкормкой полить растения.

Авторы видео рекомендуют использовать подкормку каждые две недели.

"Фантастические результаты будут спустя всего несколько дней. Прекрасное решение для ваших овощей. Растения также будут устойчивы к жаре и засухе", – заверили эксперты в описании ролика.