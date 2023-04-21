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21 апреля, 2023
 
Огороды

Это лучшее соседство! Что посадить рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков

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Колорадские жуки не выдержат соседства с определенными огородными культурами
Колорадские жуки не выдержат соседства с определенными огородными культурами
Фото: depositphotos.com

Между рядами картофеля на огороде остается свободное место. Там можно посадить растения, которые отпугнут наиболее распространенного вредителя картофеля – колорадского жука. Об этом сообщили на сайте "РБК-Украина".

Картофелю требуется большое количество питательных веществ из почвы. Поэтому возле него можно сажать растения, которым не нужно слишком много элементов. Ниже – список культур, которые не переберут на себя все полезные вещества из почвы, и при этом отпугнут колорадских жуков.

Пижма. Это растение источает заметный аромат, который неприемлем для колорадских жуков. При этом пижма неприхотлива в уходе и не потребует от огородника особых усилий.

Хрен способен снизить вероятность развития заболеваний картофеля и нападения вредителей.

Кустовая фасоль насытит почву кислородом и защитит от колорадского жука.

Кукуруза способна улучшает вкус картофеля. Ее лучше посеять так, чтобы всходы не создавали для картофеля тень.

Лук и чеснок выделяют фитонициды, которые отпугивают вредителей. Эти культуры также снижают риск поражения картофеля фитофторозом.

Неприхотливые и ароматные цветы бархатцы, настурция и календула также отпугивают колорадских жуков.

Теги: картофель, огород, огородные работы, колорадский жук, вредители
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