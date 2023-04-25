Бульвар Шоубиз
 
25 апреля, 2023
 
Лайфхаки

Эксперт объяснил, как правильно использовать паприку, чтобы она усилила вкус еды

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Вся паприка производится из сортов сладкого перца
Вся паприка производится из сортов сладкого перца
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко на своем сайте рассказал, как использовать паприку, чтобы улучшить вкус еды.

"Вся паприка производится из сортов сладкого перца, а для создания копченой паприки перед высушиванием перец коптят, – отметил эксперт. – Острота специи также зависит от того, что используется для ее приготовления: семена, мякоть или перец. Семена перца, как правило, острее, чем мякоть, поэтому чем больше их в специи, тем острее она будет". 

Куда добавлять паприку

Сладкая паприка не имеет ярко выраженного вкуса, но может сбалансировать другие блюда. Она также добавит еде яркий цвет. "Поэтому ее советую добавлять в рис, плов, хумус, салаты и морепродукты", – написал Клопотенко.

Венгерская паприка имеет достаточно выразительный вкус, но при этом не слишком острая и ароматная. "Она легче всего интегрируется в блюда. Добавляйте ее к овощам, мясу или маринадам, к крупам или картофелю", – посоветовал ресторатор.

По словам Клопотенко, использовать в кулинарии острую испанскую паприку стоит только тем, кто любит очень перченые блюда.

Копченая паприка обладает сильным дымным ароматом и довольно выразительным вкусом, поэтому ее не стоит добавлять в блюда с самостоятельным вкусом, чтобы не перебить его.

"Копченую паприку следует добавлять в небольших количествах. Лучше всего для этого подойдут гарниры, маринады для мяса и иногда салаты",  резюмировал эксперт.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Клопотенко, лайфхак, паприка
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