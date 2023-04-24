Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля

В этом рецепте нет картофеля, как в классических зразах.
Ингредиенты:
- 800 г куриного филе;
- четыре вареных яйца;
- два плавленых сырка;
- 100 мл сливок с жирностью не менее 18%;
- мука для обваливания;
- подсолнечное масло для жарки;
- соль, специи и перец – по вкусу.
Приготовление:
- филе перекрутите на мясорубке или используйте готовый фарш;
- добавьте сливки и специи, перемешайте;
- добавьте натертые вареные яйца и плавленые сырки, перемешайте до однородности и дайте немного постоять в холодильнике;
- мокрыми руками сформируйте продолговатые котлеты, хорошо обваляйте их в муке и выложите на сковороду с разогретым подсолнечным маслом;
- обжаривайте пять минут с одной стороны, переверните и под крышкой продолжайте обжаривать еще пять минут.
Нюансы приготовления
Пока готовится первая партия зраз, оставшийся фарш необходимо держать в холодильнике. Если сформировать все зразы изначально, те, которые будут ждать своей очереди, могут прилипнуть к доске.