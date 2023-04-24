Бульвар Шоубиз
 
24 апреля, 2023
 
Рецепты

Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля

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Для зраз понадобятся куриный фарш, вареные яйца, плавленые сырки и сливки
Для зраз понадобятся куриный фарш, вареные яйца, плавленые сырки и сливки
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Смачні рецепти на кожен день" поделилась рецептом приготовлениях куриных зраз.

В этом рецепте нет картофеля, как в классических зразах.

Ингредиенты:

  • 800 г куриного филе; 
  • четыре вареных яйца; 
  • два плавленых сырка; 
  • 100 мл сливок с жирностью не менее 18%; 
  • мука для обваливания; 
  • подсолнечное масло для жарки; 
  • соль, специи и перец – по вкусу.

Приготовление:

  • филе перекрутите на мясорубке или используйте готовый фарш; 
  • добавьте сливки и специи, перемешайте; 
  • добавьте натертые вареные яйца и плавленые сырки, перемешайте до однородности и дайте немного постоять в холодильнике; 
  • мокрыми руками сформируйте продолговатые котлеты, хорошо обваляйте их в муке и выложите на сковороду с разогретым подсолнечным маслом;
  • обжаривайте пять минут с одной стороны, переверните и под крышкой продолжайте обжаривать еще пять минут. 

Нюансы приготовления

Пока готовится первая партия зраз, оставшийся фарш необходимо держать в холодильнике. Если сформировать все зразы изначально, те, которые будут ждать своей очереди, могут прилипнуть к доске.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, куриные зразы
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