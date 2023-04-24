Куриные зразы. Рецепт из четырех ингредиентов без использования картофеля

В этом рецепте нет картофеля, как в классических зразах.



Ингредиенты:

800 г куриного филе;

четыре вареных яйца;

два плавленых сырка;

100 мл сливок с жирностью не менее 18%;

мука для обваливания;

подсолнечное масло для жарки;

соль, специи и перец – по вкусу.

Приготовление:

филе перекрутите на мясорубке или используйте готовый фарш;

добавьте сливки и специи, перемешайте;

добавьте натертые вареные яйца и плавленые сырки, перемешайте до однородности и дайте немного постоять в холодильнике;

мокрыми руками сформируйте продолговатые котлеты, хорошо обваляйте их в муке и выложите на сковороду с разогретым подсолнечным маслом;

обжаривайте пять минут с одной стороны, переверните и под крышкой продолжайте обжаривать еще пять минут.

Нюансы приготовления

Пока готовится первая партия зраз, оставшийся фарш необходимо держать в холодильнике. Если сформировать все зразы изначально, те, которые будут ждать своей очереди, могут прилипнуть к доске.