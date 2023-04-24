Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт

Продукты
- 3 шт. копченых куриных голени;
- 350 г шампиньонов;
- 6 картофелин;
- 2 плавленых сырка;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 4 ст. л. подсолнечного масла;
- соль, перец, карри, куркума, хмели-сунели – по вкусу.
Приготовление
- копченые голени залейте водой и поставьте вариться;
- после того как вода закипит, снимите пену и проварите бульон еще 20 минут; достаньте мясо и разберите на кусочки, после чего мелко нарежьте;
- картофель нарежьте мелкими кубиками; сложите в бульон вместе с мясом и продолжайте варить на маленьком огне;
- мелко нарезаем лук, отдельно натираем на терке морковь; разогреваем на сковороде 2 ст. л. подсолнечного масла и на минимальном огне тушим лук до прозрачности, затем добавляем морковь и тушим еще около трех минут; добавляем лук с морковью в бульон;
- добавляем в кастрюлю нарезанные кубиками плавленые сырки;
- нарезанные мелкими кубиками шампиньоны жарим на сковороде на малом огне до полного испарения влаги, предварительно разогрев 2 ст. л. подсолнечного масла;
- после того как картофель сварится, добавляем в кастрюлю грибы и довариваем суп в течение пяти минут.
Блогер рекомендует подавать блюдо, добавив мелко нарезанный укроп..
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram