Бульвар Шоубиз
 
24 апреля, 2023
 
Рецепты

Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт

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Шампиньоны добавляются в суп в последнюю очередь
Шампиньоны добавляются в суп в последнюю очередь
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Смачні рецепти на кожен день" поделилась рецептом "невероятно вкусного и ароматного" супа с копченой курицей и шампиньонами.

Продукты

  • 3 шт. копченых куриных голени; 
  • 350 г шампиньонов; 
  • 6 картофелин; 
  • 2 плавленых сырка;
  • 1 морковь; 
  • 1 луковица; 
  • 4 ст. л. подсолнечного масла; 
  • соль, перец, карри, куркума, хмели-сунели – по вкусу.

Приготовление

  • копченые голени залейте водой и поставьте вариться; 
  • после того как вода закипит, снимите пену и проварите бульон еще 20 минут; достаньте мясо и разберите на кусочки, после чего мелко нарежьте;
  • картофель нарежьте мелкими кубиками; сложите в бульон вместе с мясом и продолжайте варить на маленьком огне;
  • мелко нарезаем лук, отдельно натираем на терке морковь; разогреваем на сковороде 2 ст. л. подсолнечного масла и на минимальном огне тушим лук до прозрачности, затем добавляем морковь и тушим еще около трех минут; добавляем лук с морковью в бульон; 
  • добавляем в кастрюлю нарезанные кубиками плавленые сырки; 
  • нарезанные мелкими кубиками шампиньоны жарим на сковороде на малом огне до полного испарения влаги, предварительно разогрев 2 ст. л. подсолнечного масла; 
  • после того как картофель сварится, добавляем в кастрюлю грибы и довариваем суп в течение пяти минут. 
Блогер рекомендует подавать блюдо, добавив мелко нарезанный укроп..

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: шампиньоны, рецепт, суп
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