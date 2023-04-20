"Чем дольше стоит, тем вкуснее становится". Как дома приготовить "невероятно вкусный и сочный" салат "Коул Слоу" всего из двух обычных овощей

"Название салата "Коул Слоу" может пугать, ведь кажется, что за ним скрыты удивительные ингредиенты, которые не так просто найти. Но на самом деле все гораздо проще. В его составе знакомая нам белокочанная капуста и морковь, заправленные соусом на основе сметаны. Так просто, но поверьте, получается невероятно вкусный и сочный салат", – отметил эксперт.

По словам Клопотенко, этот салат часто готовят на фестивалях еды и в заведениях фастфуда, но так как ничего сложного в его приготовлении нет, он рекомендует делать его и дома.

Особенности приготовления

Вкус и текстура салата зависят от нарезки овощей, поэтому капусту и морковь следует нарезать одинаковой соломкой.

Продукты для салата:

одна большая сладкая морковь;

400 г белокачанной капусты.

Для соуса:

50 г сметаны с жирностью 20%;

6 г сладкой горчицы;

10 г тертого хрена;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

В салатнице смешать морковь, капусту и соус и оставить в холодильнике пропитаться на пару часов. Эксперт отметил, что вкус салата зависит от времени пропитки – чем дольше он стоит в холодильнике, тем вкуснее становится.