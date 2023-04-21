Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих

Клопотенко отметил, что этот салат очень быстро пускает сок, поэтому солить, перчить и заправлять его необходимо перед подачей на стол Фото: depositphotos.com

"Ему идеально подходят мясные и рыбные блюда, он украшение обеда, ужина и праздничного стола. Сезон редиса недолгий, поэтому ловим момент и наслаждаемся. Этот салат очень быстро пускает сок, поэтому солите, перчите и заправляйте перед подачей на стол. И хрустите в удовольствие", – отметил эксперт.



Продукты

300 г редиски;

150 г сметаны с жирностью 15%;

150 г твердого сыра;

зеленый лук;

укроп;

соль и перец по вкусу

Приготовление