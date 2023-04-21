Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих

"Ему идеально подходят мясные и рыбные блюда, он украшение обеда, ужина и праздничного стола. Сезон редиса недолгий, поэтому ловим момент и наслаждаемся. Этот салат очень быстро пускает сок, поэтому солите, перчите и заправляйте перед подачей на стол. И хрустите в удовольствие", – отметил эксперт.
Продукты
- 300 г редиски;
- 150 г сметаны с жирностью 15%;
- 150 г твердого сыра;
- зеленый лук;
- укроп;
- соль и перец по вкусу
Приготовление
- редис и зелень моем, выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя влага;
- с редиса срезаем хвостики и нарезаем его тонкими кружочками;
- измельчаем лук и укроп;
- сыр нарезаем кубиками;
- перемешиваем все ингредиенты в салатнице;
- солим, перчим, заправляем салат сметаной и подаем сразу на стол.