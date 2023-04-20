Посадите гибискус таким способом на даче – и он будет 20 лет обильно цвести каждое лето. Эксперты рассказали секреты ухода за сирийской розой

Идеальным для гибискуса будет светлое и защищенное от ветра место с легкой плодородной влагопроницаемой почвой Фото: depositphotos.com

Когда и где садить

Саженцы гибискуса высаживают весной после того, как ночная температура не будет опускаться ниже 0 °С. Идеальным для гибискуса будет светлое и защищенное от ветра место с легкой плодородной влагопроницаемой почвой. Опытные садоводы советуют сажать его среди роз.

Посадка саженца

Яма для гибискуса должна быть в два раза больше, чем корневая система саженца. На дно ямы необходимо выложить дренажный слой из битого кирпича толщиной около 15 см, затем засыпать песок толщиной слоя около 10 см, а после насыпать компост толщиной в 15 см, присыпав таким же слоем песка.

После посадки саженца яму необходимо засыпать грунтом, перемешав две его части с четырьмя частями торфа и одной частью песка.

Вокруг саженца необходимо сформировать выемку для влаги и обильно полить куст. После того, как вода впитается, выемку необходимо выровнять.