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20 апреля, 2023
 
Огороды

Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая

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Муравьи в огороде приносят большой вред урожаю и вредят растениям, а в саду разносят тлю, и из-за этого страдают деревья
Муравьи в огороде приносят большой вред урожаю и вредят растениям, а в саду разносят тлю, и из-за этого страдают деревья
Фото: depositphotos.com

Автор украинского YouTube-блога "Корисне TV" в новом обучающем ролике рассказал, как навсегда избавиться от муравьев на садовом участке или в огороде.

"Муравьи в огороде приносят большой вред урожаю и вредят растениям, а в саду разносят тлю, и из-за этого страдают деревья. Навсегда избавиться от муравьев очень легко с помощью приманки",  отметил эксперт. 

Приготовление приманки

Для приготовление понадобится:

  • тара, которую затем необходимо будет утилизировать; 
  • 1 ч. л. сахарной пудры; 
  • горячая вода; 
  • 1 ч. л. порошковой борной кислоты.

Сперва необходимо смешать сухие ингредиенты, а затем растворить их в горячей воде. 

"Порошковая борная кислота продается в любой аптеке и стоит просто копейки, – отметил эксперт. – А вместо сахарной пудры можно использовать засахаренное старое варенье" .

Применение приманки

Приманку необходимо переложить в небольшую плоскую посуду и утром, когда муравьи наиболее активны, расставить возле муравейника. По словам садовода, такая приманка опасна для домашних животных, поэтому стоит позаботиться об их безопасности на время профилактических работ. 

Эксперт отметил, что едва он установил приманку возле муравейника, как на нее тут же сбежались муравьи. 

"Так можно уничтожить целую колонию муравьев, и вы навсегда от них избавитесь", – резюмировал эксперт.

ВИДЕО
Видео: Корисне TV / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: садоводство, огородные работы, муравьи
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