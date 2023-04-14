"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива

Чтобы собрать урожай малины, весной ее нужно полить раствором из куриного помета Фото: depositphotos.com

Питательный раствор из гранулированного куриного помета

По словам эксперта, преимуществом гранулированного куриного помета является то, что он очищен от аммиака, который пагубно влияет на корневую систему растений.

Для приготовления необходимо размешать литровую банку гранулированного помета в 10 л отстоянной воды.

"Его не нужно настаивать около недели из-за отсутствия большого количества аммиака", – отметил садовод.

Раствор из куриного помета

В 10 л отстоянной воды необходимо растворить четвертую часть 10-литрового ведра куриного помета. Раствор необходимо настаивать в течение семи дней под крышкой, помешивая его раз в день. Это позволит ему перебродить и избавиться от большой концентрации аммиака.

Обработка

Поливать малину питательным раствором из куриного помета необходимо из расчета 10 л на 2 м².

"Хотя бы раз попробуйте эту подкормку, и вы увидите, как малина начнет бурно расти и радовать богатым урожаем Главное, придерживайтесь пропорций и не увеличивайте их", – подчеркнул садовод.