Бульвар Шоубиз
 
14 апреля, 2023
 
Огороды

"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чтобы собрать урожай малины, весной ее нужно полить раствором из куриного помета
Чтобы собрать урожай малины, весной ее нужно полить раствором из куриного помета
Фото: depositphotos.com

Автор украинского YouTube-блога "Корисне TV" в обучающем ролике рассказал, как в апреле с помощью куриного помета удобрить кусты малины, чтобы летом и осенью собирать хороший урожай крупных ягод.

Питательный раствор из гранулированного куриного помета

По словам эксперта, преимуществом гранулированного куриного помета является то, что он очищен от аммиака, который пагубно влияет на корневую систему растений.

Для приготовления необходимо размешать литровую банку гранулированного помета в 10 л отстоянной воды. 

"Его не нужно настаивать около недели из-за отсутствия большого количества аммиака",  отметил садовод. 

Раствор из куриного помета

В 10 л отстоянной воды необходимо растворить четвертую часть 10-литрового ведра куриного помета. Раствор необходимо настаивать в течение семи дней под крышкой, помешивая его раз в день. Это позволит ему перебродить и избавиться от большой концентрации аммиака.

Обработка

Поливать малину питательным раствором из куриного помета необходимо из расчета 10 л на 2 м². 

"Хотя бы раз попробуйте эту подкормку, и вы увидите, как малина начнет бурно расти и радовать богатым урожаем Главное, придерживайтесь пропорций и не увеличивайте их", – подчеркнул садовод.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: малина, садоводство, куриный помет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
Алеся БАЦМАН
  Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию
  Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию
Алеся БАЦМАН
"Верю, что мы увидим его в украинском небе". Главное о высотном БПЛА Bayraktar Akinci с украинским "сердцем"
"Верю, что мы увидим его в украинском небе". Главное о высотном БПЛА Bayraktar Akinci с украинским "сердцем"
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
Галина ГРИШИНА
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
Галина ГРИШИНА
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
Галина ГРИШИНА
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
Галина ГРИШИНА
"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе
"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе
Как Никитюк, Полякова, Каменских и другие выглядят без макияжа. Пять фото до и после
Как Никитюк, Полякова, Каменских и другие выглядят без макияжа. Пять фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Эти паски всегда получаются непревзойденными!" Старинный рецепт праздничной выпечки с использованием моркови
"Эти паски всегда получаются непревзойденными!" Старинный рецепт праздничной выпечки с использованием моркови
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 