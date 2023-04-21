Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай

При выращивании свеклы важно, чтобы рядом с ней не были посажены культуры, которые могут ее затенять Фото: depositphotos.com

Опытные огородники советуют сеять свеклу рядом с картофелем, фасолью, капустой, огурцами, томатами, салатом или редисом. Также ее можно высаживать по периметру грядок с морковью, чесноком и луком. Такой способ применяется во много для того, чтобы было удобнее прореживать ростки.

При выращивании свеклы важно, чтобы рядом с ней не были посажены культуры, которые могут ее затенять. В противном случае "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь".

Если же свеклу посадить рядом с бархатцами, это защит урожай от вредителей.