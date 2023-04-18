Эти два совета помогут дачникам вырастить полные зерен кочаны десертной кукурузы на маленьком участке

В публикации отмечается, что если на дачном участке посадить пару рядов кукурузы, кочаны, как правило, вырастают почти без зерен.

Огородники называют это явление "череззерница", что означает неполное завязывание семян из-за неполного опыления.

В отличие от дачных участков, на фермерских полях кукуруза опыляет сама себя. Чтобы сымитировать этот эффект на маленькой площади, огородники рекомендуют высевать больше семян кукурузы, а первую посадку сделать на две недели раньше второй, так как у кукурузы на две недели раньше зацветают мужские метелки, только потом вызревают пестики на початках.