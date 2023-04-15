  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай

Чтобы вырастить лук без стрел, выбирать для посадки необходимо не очень большую сеянку Фото: depositphotos.com

"Как только лук начинает идти в стрелку, считайте, что он потерян для урожая, – отметила эксперт. – Но этого можно не допустить. Нужно только выбрать правильный посадочный материал и провести с ним несколько простых манипуляций перед посадкой".

Советы

чтобы вырастить лук без стрел, выбирать для посадки необходимо не очень большую сеянку. Чем больше луковица, тем вероятнее, что они пойдут в стрелки. Поэтому сеянка для посадки должна быть немного больше лесного ореха;

чтобы лук не пошел в стрелы, сеянку перед посадкой нужно прогреть в течение 20 дней.

непосредственно перед высадкой в землю лук необходимо замочить в солевом растворе, приготовленном из расчета 1 ст. л. соли на 1 л теплой воды;

после рекомендуется обеззаразить лук в слабо-розовом растворе марганцовки;

после этого сеянку необходимо замочить в содовом растворе, приготовленном из расчета 1 ч. л соды на 1 л теплой воды. Температура содового раствора не должна быть ниже 50 °С. Сеянку в этом растворе необходимо оставить на 30 минут.

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Видео: Городниця з Одеси / YouTube

"И тогда будет у вас сочный лук без стрелок",резюмировала автор блога.