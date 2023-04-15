Бульвар Шоубиз
 
15 апреля, 2023
 
Огороды

Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Чтобы вырастить лук без стрел, выбирать для посадки необходимо не очень большую сеянку
Чтобы вырастить лук без стрел, выбирать для посадки необходимо не очень большую сеянку
Фото: depositphotos.com

Автор украинского YouTube-блога "Городниця з Одеси" в обучающем ролике рассказала, что надо сделать в апреле перед посадкой, чтобы лук не пустил стрелки.

"Как только лук начинает идти в стрелку, считайте, что он потерян для урожая,  отметила эксперт. – Но этого можно не допустить. Нужно только выбрать правильный посадочный материал и провести с ним несколько простых манипуляций перед посадкой". 

 Советы

  • чтобы вырастить лук без стрел, выбирать для посадки необходимо не очень большую сеянку. Чем больше луковица, тем вероятнее, что они пойдут в стрелки. Поэтому сеянка для посадки должна быть немного больше лесного ореха; 
  • чтобы лук не пошел в стрелы, сеянку перед посадкой нужно прогреть в течение 20 дней.
  • непосредственно перед высадкой в землю лук необходимо замочить в солевом растворе, приготовленном из расчета 1 ст. л. соли на 1 л теплой воды;
  • после рекомендуется обеззаразить лук в слабо-розовом растворе марганцовки;
  • после этого сеянку необходимо замочить в содовом растворе, приготовленном из расчета 1 ч. л соды на 1 л теплой воды. Температура содового раствора не должна быть ниже 50 °С. Сеянку в этом растворе необходимо оставить на 30 минут.
"И тогда будет у вас сочный лук без стрелок", – резюмировала автор блога.
ВИДЕО
Видео: Городниця з Одеси / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: весна, огород, огородные работы, зеленый лук
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