  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай

"Как только лук начинает идти в стрелку, считайте, что он потерян для урожая, – отметила эксперт. – Но этого можно не допустить. Нужно только выбрать правильный посадочный материал и провести с ним несколько простых манипуляций перед посадкой".
Советы
- чтобы вырастить лук без стрел, выбирать для посадки необходимо не очень большую сеянку. Чем больше луковица, тем вероятнее, что они пойдут в стрелки. Поэтому сеянка для посадки должна быть немного больше лесного ореха;
- чтобы лук не пошел в стрелы, сеянку перед посадкой нужно прогреть в течение 20 дней.
- непосредственно перед высадкой в землю лук необходимо замочить в солевом растворе, приготовленном из расчета 1 ст. л. соли на 1 л теплой воды;
- после рекомендуется обеззаразить лук в слабо-розовом растворе марганцовки;
- после этого сеянку необходимо замочить в содовом растворе, приготовленном из расчета 1 ч. л соды на 1 л теплой воды. Температура содового раствора не должна быть ниже 50 °С. Сеянку в этом растворе необходимо оставить на 30 минут.
"И тогда будет у вас сочный лук без стрелок", –
резюмировала автор блога.
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