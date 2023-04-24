Бульвар Шоубиз
 
24 апреля, 2023
 
Огороды

"Вас обманывают". Эксперт на практике опроверг эффективность известного препарата против муравьев. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам эксперта, муравьям Coca-Cola не страшна
По словам эксперта, муравьям Coca-Cola не страшна
Фото: depositphotos.com

Автор украинского YouTube-блога "Корисне TV" в новом обучающем ролике рассказал об эксперименте, в котором опроверг эффективность Coca-Cola в борьбе с муравьями на дачном участке.

По словам эксперта, он решил провести и записать на камеру этот эксперимент после того, как о нем ему рассказали подписчики.

"В составе Coca-Cola есть два ингредиента, которые должны бороться с муравьями. Во-первых, в Coca-Cola много сахара, который обладает склеивающимися свойствами, а во-вторых, ортофосфорная кислота, которая уничтожит муравьев в муравейнике", – отметил эксперт в начале опыта.

Обрабатывая напитком муравейник, он порекомендовал направлять струю непосредственно в его центр, чтобы таким образом уничтожить матку.

"В принципе, Coca-Cola нанесла большой вред муравейнику, многие муравьи не двигаются, – отметил сразу после применения напитка эксперт. – Я дам время, чтобы посмотреть, уйдут ли они с этого муравейника".

Спустя два дня автор блога отметил, что муравьи остались на участке и активно продолжали обустройство муравейника.

"Муравьям Coca-Cola не страшна, – подытожил эксперт. Поэтому если вам рассказывают, что Coca-Cola – отличный помощник в саду, но не показывают, как она действует, вас обманывают".

Он призвал доверять опыту экспертов, которые на личном примере демонстрируют эффективность тех или иных препаратов.

Контекст:

О вреде муравьев на дачном или огородном участке, а также о том, как избавиться от них с помощью простой приманки, можно почитать здесь.

Также избавиться от муравьев можно с помощью пищевой соды.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Coca-Cola, садоводство, муравьи
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