  Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка

По словам автора канала для садоводов и огородников, содой необходимо посыпать всю площадь муравейника.
"Сода не навредит вам и вашему огороду, но муравьи уйдут с вашего участка надолго, – отметил эксперт. – Если муравейник небольшой, тщательно просыпьте все входы".
Автор ролика объяснил, что муравьи в состоянии стресса выделяют кислоту, с которой вступает в реакцию сода.
"Собственно, этот эффект и заставит муравьев уйти с вашего участка, – подчеркнул эксперт. – Как только увидите на участке даже небольшой муравейник, сразу посыпайте пищевой содой".
О вреде муравьев на дачном или огородном участке, а также о том, как избавиться от них с помощью простой приманки, можно почитать здесь.