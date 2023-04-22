Бульвар Шоубиз
 
22 апреля, 2023
 
Огороды

Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка

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Как только увидите на участке даже небольшой муравейник, сразу посыпайте пищевой содой, советует эксперт
Как только увидите на участке даже небольшой муравейник, сразу посыпайте пищевой содой, советует эксперт
Фото: depositphotos.com

Автор украинского YouTube-блога "Корисне TV" в новом обучающем ролике рассказал, как с помощью пищевой соды прогнать с участка муравьев.

По словам автора канала для садоводов и огородников, содой необходимо посыпать всю площадь муравейника.

"Сода не навредит вам и вашему огороду, но муравьи уйдут с вашего участка надолго, – отметил эксперт. – Если муравейник небольшой, тщательно просыпьте все входы".

Автор ролика объяснил, что муравьи в состоянии стресса выделяют кислоту, с которой вступает в реакцию сода.

"Собственно, этот эффект и заставит муравьев уйти с вашего участка, – подчеркнул эксперт. – Как только увидите на участке даже небольшой муравейник, сразу посыпайте пищевой содой". 

ВИДЕО
Видео: Корисне TV / YouTube
Контекст:

О вреде муравьев на дачном или огородном участке, а также о том, как избавиться от них с помощью простой приманки, можно почитать здесь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: огород, садоводство, муравьи
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