  Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка

Как только увидите на участке даже небольшой муравейник, сразу посыпайте пищевой содой, советует эксперт Фото: depositphotos.com

По словам автора канала для садоводов и огородников, содой необходимо посыпать всю площадь муравейника.

"Сода не навредит вам и вашему огороду, но муравьи уйдут с вашего участка надолго, – отметил эксперт. – Если муравейник небольшой, тщательно просыпьте все входы".

Автор ролика объяснил, что муравьи в состоянии стресса выделяют кислоту, с которой вступает в реакцию сода.

"Собственно, этот эффект и заставит муравьев уйти с вашего участка, – подчеркнул эксперт. – Как только увидите на участке даже небольшой муравейник, сразу посыпайте пищевой содой".

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Видео: Корисне TV / YouTube