Бульвар Шоубиз
 
21 апреля, 2023
 
Огороды

Если посадить можжевельник в этом месте, он потеряет все декоративные свойства. Как ухаживать за растением, чтобы оно стало украшением участка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
При посадке можжевельника важно, чтобы расстояние между растениями было не менее 0,5 м у мелких и невысоких до 2 м у высокорослых форм
При посадке можжевельника важно, чтобы расстояние между растениями было не менее 0,5 м у мелких и невысоких до 2 м у высокорослых форм
Фото: depositphotos.com

Опытные садоводы высаживают можжевельник возле дома, так как он очищает воздух, обогащая его фитонцидами, которые борются с болезнетворными микробами. Об этом сообщается в статье на сайте украинского сайта "На пенсии".

По словам экспертов, лучше всего высаживать можжевельник под окнами дома, чтобы воздух, насыщенный фитонцидами, проникал в помещение.

Посадка можжевельника

Эксперты украинской компании Greensad отмечают, что высаживать можжевельник можно в течение года, но если посадить его в тени, то растения вырастут бесформенными и рыхлыми, потеряв все свои декоративные достоинства.

При посадке можжевельника важно, чтобы расстояние между растениями было не менее 0,5 м у мелких и невысоких до 2 м у высокорослых форм.

Яма для растения

Глубина посадочной ямы зависит от размеров корневой системы растения. Обычно можжевельники высаживают в яму, которая в три раза больше кома. На дне ямы эксперты советуют сделать дренажный слой из битого кирпича и песка толщиной 20 см, а корни растения засыпать смесью из двух частей торфа, одной части дерновой земли и одной части песка. Во время посадки важно, чтобы корневая шейка была на 5 см выше краев посадочной ямы.

Уход за деревьями

Поливают можжевельники всего два или три раза за сезон при условии, что не было дождей. На одно взрослое растение необходимо израсходовать около 30 л на взрослое растение.

Садоводы рекомендуют раз в неделю в вечернее время опрыскивать дерево водой, так как они плохо переносят сухость.

"При правильном уходе можжевельник станет отличным украшением сада и дачного участка", – отметили садоводы.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: садоводство, можжевельник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
Дмитрий ГОРДОН
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это фото заставит вас улыбнуться". Королевский фотограф поделился снимком Елизаветы II из своего архива
"Это фото заставит вас улыбнуться". Королевский фотограф поделился снимком Елизаветы II из своего архива
Галина ГРИШИНА
Если посадить можжевельник в этом месте, он потеряет все декоративные свойства. Как ухаживать за растением, чтобы оно стало украшением участка
Если посадить можжевельник в этом месте, он потеряет все декоративные свойства. Как ухаживать за растением, чтобы оно стало украшением участка
Галина ГРИШИНА
55-летний Шрайбер в третий раз станет отцом – СМИ сообщили, что его 31-летняя избранница беременна первенцем
55-летний Шрайбер в третий раз станет отцом – СМИ сообщили, что его 31-летняя избранница беременна первенцем
Галина ГРИШИНА
На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ
На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ
Галина ГРИШИНА
Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта
Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта
Галина ГРИШИНА
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Галина ГРИШИНА
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Галина ГРИШИНА
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Галина ГРИШИНА
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 