Если посадить можжевельник в этом месте, он потеряет все декоративные свойства. Как ухаживать за растением, чтобы оно стало украшением участка

При посадке можжевельника важно, чтобы расстояние между растениями было не менее 0,5 м у мелких и невысоких до 2 м у высокорослых форм Фото: depositphotos.com

По словам экспертов, лучше всего высаживать можжевельник под окнами дома, чтобы воздух, насыщенный фитонцидами, проникал в помещение.

Посадка можжевельника

Эксперты украинской компании Greensad отмечают, что высаживать можжевельник можно в течение года, но если посадить его в тени, то растения вырастут бесформенными и рыхлыми, потеряв все свои декоративные достоинства.

При посадке можжевельника важно, чтобы расстояние между растениями было не менее 0,5 м у мелких и невысоких до 2 м у высокорослых форм.

Яма для растения

Глубина посадочной ямы зависит от размеров корневой системы растения. Обычно можжевельники высаживают в яму, которая в три раза больше кома. На дне ямы эксперты советуют сделать дренажный слой из битого кирпича и песка толщиной 20 см, а корни растения засыпать смесью из двух частей торфа, одной части дерновой земли и одной части песка. Во время посадки важно, чтобы корневая шейка была на 5 см выше краев посадочной ямы.

Уход за деревьями

Поливают можжевельники всего два или три раза за сезон при условии, что не было дождей. На одно взрослое растение необходимо израсходовать около 30 л на взрослое растение.

Садоводы рекомендуют раз в неделю в вечернее время опрыскивать дерево водой, так как они плохо переносят сухость.

"При правильном уходе можжевельник станет отличным украшением сада и дачного участка", – отметили садоводы.