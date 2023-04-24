Свекла будет сладкой и вкусной, если сделать эту подкормку. Правила приготовления раствора, который отпугнет тлю и гусениц

Пищевая соль, отмечается в публикации, состоит из двух микроэлементов, необходимых всем живым организмам, – хлора и натрия. Именно эти вещества входят в состав комплексных удобрений.

Подкормка свеклы соленой водой позволит отпугнуть тлю, блох и гусениц. Также полив свеклы соленой водой позволяет повысить сахаристость свеклы – после полива корнеплоды становятся более сладкими и вкусными.

Правила полива свеклы соленой водой

поливать огород соленой водой можно либо ранним утром, либо же после того, как зайдет солнце;

за весь вегетационный период рекомендуется сделать три солевые подкормки, при этом учитывать, что чрезмерный полив соленой водой может пагубно сказаться как на урожае, так и на структуре почвы;

соленой водой свеклу поливают непосредственно по листьям, стараясь промочить и сами грядки.



Приготовление соленой воды

в емкости разбавить 1 ст. л. пищевой соли в небольшом количестве теплой воды. Йодированную соль использовать нельзя;

солевой концентрат нужно влить в ведро с 10 л воды и хорошо перемешать. При желании в раствор можно добавить литровую банку древесной золы.

Когда поливать