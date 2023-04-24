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24 апреля, 2023
 
Огороды

Свекла будет сладкой и вкусной, если сделать эту подкормку. Правила приготовления раствора, который отпугнет тлю и гусениц

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Подкормка свеклы соленой водой позволит отпугнуть тлю, блох и гусениц
Подкормка свеклы соленой водой позволит отпугнуть тлю, блох и гусениц
Фото: depositphotos.com

Опытные огородники после появления на свекле первых шести листьев подкармливают корнеплоды соленой водой. О том, как и зачем это делается, рассказывается на украинском сайта "На пенсии".

Пищевая соль, отмечается в публикации, состоит из двух микроэлементов, необходимых всем живым организмам, – хлора и натрия. Именно эти вещества входят в состав комплексных удобрений. 

Подкормка свеклы соленой водой позволит отпугнуть тлю, блох и гусениц. Также полив свеклы соленой водой позволяет повысить сахаристость свеклы – после полива корнеплоды становятся более сладкими и вкусными.

Правила полива свеклы соленой водой

  • поливать огород соленой водой можно либо ранним утром, либо же после того, как зайдет солнце;
  • за весь вегетационный период рекомендуется сделать три солевые подкормки, при этом учитывать, что чрезмерный полив соленой водой может пагубно сказаться как на урожае, так и на структуре почвы;
  • соленой водой свеклу поливают непосредственно по листьям, стараясь промочить и сами грядки.


Приготовление соленой воды 

  • в емкости разбавить 1 ст. л. пищевой соли в небольшом количестве теплой воды. Йодированную соль использовать нельзя; 
  • солевой концентрат нужно влить в ведро с 10 л воды и хорошо перемешать. При желании в раствор можно добавить литровую банку древесной золы.

Когда поливать

  • после появления первых шести листьев; 
  • в период образования корнеплода – когда его видено уже над  поверхностью земли;  
  • через две недели после второй подкормки и как минимум за пару недель до сбора урожая.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: огород, свекла, подкормка растений, огородные работы
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