Свекла будет сладкой и вкусной, если сделать эту подкормку. Правила приготовления раствора, который отпугнет тлю и гусениц

Пищевая соль, отмечается в публикации, состоит из двух микроэлементов, необходимых всем живым организмам, – хлора и натрия. Именно эти вещества входят в состав комплексных удобрений.
Подкормка свеклы соленой водой позволит отпугнуть тлю, блох и гусениц. Также полив свеклы соленой водой позволяет повысить сахаристость свеклы – после полива корнеплоды становятся более сладкими и вкусными.
Правила полива свеклы соленой водой
- поливать огород соленой водой можно либо ранним утром, либо же после того, как зайдет солнце;
- за весь вегетационный период рекомендуется сделать три солевые подкормки, при этом учитывать, что чрезмерный полив соленой водой может пагубно сказаться как на урожае, так и на структуре почвы;
- соленой водой свеклу поливают непосредственно по листьям, стараясь промочить и сами грядки.
Приготовление соленой воды
- в емкости разбавить 1 ст. л. пищевой соли в небольшом количестве теплой воды. Йодированную соль использовать нельзя;
- солевой концентрат нужно влить в ведро с 10 л воды и хорошо перемешать. При желании в раствор можно добавить литровую банку древесной золы.
Когда поливать
- после появления первых шести листьев;
- в период образования корнеплода – когда его видено уже над поверхностью земли;
- через две недели после второй подкормки и как минимум за пару недель до сбора урожая.